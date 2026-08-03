諸羅樹蛙棲地拉警報！嘉南夜觀近50人走讀　麻豆分布範圍縮減

屬第二級珍貴稀有保育類動物的台灣特有種諸羅樹蛙，主要分布雲林、嘉義及台南，但都市開發、農藥、氣候變遷等因素持續壓縮生存空間。林業及自然保育署嘉義分署表示，麻豆地區族群棲地破碎化情形明顯，分布範圍更加分散並有減少趨勢，保育工作面臨挑戰。

嘉義分署7月18日、8月1日分別在台南及嘉義舉辦兩場「諸羅里山學堂—夜間光與影探訪諸羅樹蛙的家園」夜觀活動，結合在地社區、文史工作者及社區大學，帶領近50名親子及民眾深入棲地，從夜間蛙鳴及實地觀察，了解諸羅樹蛙面臨的生存危機。

嘉義分署表示，諸羅樹蛙高度依賴竹林、果園等農地環境，棲地是否完整攸關族群存續。嘉義是諸羅樹蛙分布核心區域，近年持續推動友善農業；台南則自2007年永康三崁店族群受到關注後，麻豆果園、總爺藝文中心等地陸續發現蹤跡，但都市化及土地利用型態改變，已使麻豆地區棲地逐漸破碎。

麻豆吉園休閒農場場主、在地文史工作者梁茂隆說，早期總爺藝文中心、總榮里、曾文溪堤防、曾文農工及麻豆國小周邊都能發現諸羅樹蛙，如今棲地面積大幅縮減，土地開發切割原本連續綠帶，生存空間受到明顯壓縮。

嘉義場則由新店社區發展協會巡守隊隊長梁仁豪帶隊走讀。他說，除果園慣行使用農藥影響蛙類，高溫乾燥造成棲地難以有效累積水源，加上外來種競爭及土地開發，都是諸羅樹蛙保育必須面對的問題。

嘉義分署表示，除持續推動生態給付及友善農產業，也正導入「保育共生地（OECMs）」政策，希望透過民間自主管理，在維持原有土地利用方式下兼顧就地保育，未來將輔導更多農場及友善果園取得認證，串聯破碎棲地、補足生態網絡缺口，朝2030年全球保護30%陸海域的「30×30」目標前進。

林業保育署嘉義分署期盼持續透過各類型環境教育課程，讓更多民眾瞭解生態保育議題。圖／林保署嘉義分署提供

麻豆吉園休閒農場場主梁茂隆分享諸羅樹蛙保育在地觀察。圖／林保署嘉義分署提供

屬第二級珍貴稀有保育類的諸羅樹蛙，主要分布於雲林、嘉義、台南等區域。圖／林保署嘉義分署提供

透過實際走入諸羅樹蛙棲地觀察，學員表示更進一步瞭解諸羅樹蛙及牠們的生存困境。圖／林保署嘉義分署提供