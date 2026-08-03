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8歲搜救犬Matt、Olina退役 北市消防局開放寄養申請

中央社／ 台北3日電
台北市消防局3日表示，8歲的黑色拉布拉多搜救犬Matt（雄性）因達服勤年限，即起開放寄養申請。中央社／台北市消防局提供
台北市消防局3日表示，8歲的黑色拉布拉多搜救犬Matt（雄性）因達服勤年限，即起開放寄養申請。中央社／台北市消防局提供

北市搜救犬小組的黑色拉布拉多搜救犬Matt（雄性）和Olina（雌性）均年滿8歲，台北市消防局今天表示，因將達服勤年限，希望幫毛英雄們展開幸福第二人生，即起開放寄養申請。

「救災任務可以退休，但陪伴與愛，永遠不會退役」，消防局今天透過新聞稿表示，搜救犬長年投入高強度訓練與各項救援勤務，將青春奉獻給每一次搜救任務，其中，搜救犬Matt和Olina都取得國際搜救犬組織（IRO）瓦礫搜索認證高級資格，如今達服勤年限、光榮退役。

消防局說，希望透過公開寄養，為Matt和Olina找到一個充滿愛與陪伴的家庭，讓曾守護無數生命的毛英雄們在卸下任務後，也能自在奔跑、安心休息，享受屬於牠們的幸福退休生活，誠摯邀請愛犬家庭踴躍提出申請，一起成為搜救毛英雄退休生活的重要家人。

消防局提醒，申請人須具備犬隻飼養能力及愛護動物觀念，並願意配合消防局後續追蹤訪視作業，將依申請人的飼養經驗、照護能力、居住環境及其他相關條件進行綜合評估，媒合最適合的寄養家庭，期盼讓每隻曾守護生命的搜救犬，都能在退休後獲得最溫暖的照顧，享有幸福且安心的第二人生。

寄養申請方式，消防局說，自即日起至8月31日截止，有意願申請者請詳閱作業規定後，下載並填寫申請書電傳消防局聯絡人或郵寄至消防局災害搶救科。

作業規定下載網址：https://drive.google.com/file/d/1zFGM2QVmKtotvVwMAAhzOFCIAXdPYIpv/view?usp=sharing

申請書下載網址：https://drive.google.com/drive/folders/1bKUe553iiF9TUhIq_i2nJ0x7qcHuHqKw?usp=sharing

消防局表示，台北市搜救犬小組成立於民國89年9月21日，歷年來曾多次代表台灣參與伊朗震災、印尼海嘯、中國四川震災及土耳其震災等國際人道救援任務，並投入國內重大地震、風災、山域事故及各類災害搜救工作，像是高雄氣爆、105年台南震災、106年蝶戀花事故、107年花蓮震災及110年台鐵408次太魯閣號事故等搜救工作。

消防局說，搜救犬憑藉敏銳的嗅覺與專業訓練，一次次穿梭於瓦礫堆中搜尋生命跡象，是救援現場不可或缺的重要夥伴，更是默默守護民眾安全的無名英雄。

台北市消防局3日表示，黑色拉布拉多搜救犬Olina（雌性）年滿8歲達服勤年限，開放寄養申請；希望卸下任務後，也能自在奔跑、安心休息，享受幸福退休生活。中央社／台北市消防局提供
台北市消防局3日表示，黑色拉布拉多搜救犬Olina（雌性）年滿8歲達服勤年限，開放寄養申請；希望卸下任務後，也能自在奔跑、安心休息，享受幸福退休生活。中央社／台北市消防局提供

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