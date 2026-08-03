新竹動物園動物逐年減少缺乏同類互動 園方：推動棲地優化豐富化

新竹市立動物園歷經大規模再生改造後，成為全台現址最古老、高齡83歲的動物園。但審計室指出，近年園區動物種類及數量已由112年度41種、149隻逐年減少至114年度38種、138隻。其中，孟加拉虎、紅毛猩猩等具社會需求物種僅存1隻，缺乏同類互動，出現重複且無目的的刻板行為。

園內也未納入6歲以下幼兒及65歲以上長者等免票客群，導致入園人次資訊不完整，影響園區動線規畫，且未訂定低收入戶免票機制，希望市府能改善。

新竹市立動物園表示，園區內的孟加拉虎、紅毛猩猩及其他動物皆受到妥善照顧，園方亦持續以提升動物福祉為核心，推動各項照養精進措施，透過動物行為豐富化、展場棲地改善及參考國內外動物福祉管理經驗，不斷優化飼養環境與照養品質。

動物園說明，在動物行為豐富化方面，園方依不同物種特性規劃食物隱藏、多點餵食、氣味刺激及提供各式玩具等方式，增加動物日常生活中的探索與互動機會，提供多元感官刺激，促進自然行為展現，並降低刻板行為發生的可能性。

同時，園方也持續改善各展示場及內舍環境，逐步增設遮蔽設施、棲架及立體活動空間，推動擬棲地展場改造與後場環境優化，提升動物可利用空間及自主活動的機會。此外，亦持續檢討各物種配置與展示空間的適切性，並參考國內外動物福祉管理趨勢，滾動檢視照養方式，持續精進動物照護品質，營造更符合動物需求的生活環境。

動物園指出，園區票務系統已完成免票計算功能增修，今年7月起6歲以下幼兒、65歲以上長者等符合免票資格者入園時，均可正常納入入園人次統計，提升遊客統計資料的完整性與準確性。此外，園方刻正研擬低收入戶免票機制相關法規修正作業，後續將依法制作業程序提送新竹市議會審議，期能完善票務制度，兼顧社會福利與公共服務品質。

審計室指出，新竹市立動物園為提供民眾動物保育知識，辦理動物展示及教育研習業務。但動物園入園人次僅計入購票客群，未納入6歲以下幼兒及65歲以上長者等免票客群，而該等客群經常使用嬰兒推車、輪椅等行動輔具，若未納入統計，將無法完整呈現實際人流，不利於動物園無障礙動線規畫。

另外，台北市立動物園及高雄市壽山動物園亦將低收入戶列為免票對象，但新竹動物園現行門票收費標準尚無低收入戶免票機制，建議市府研議其可行性。

審計室說，新竹動物園園區動物種類及數量逐年減少，Google Maps評論屢有遊客反映孟加拉虎、馬來熊等大型食肉目動物棲地空間單調，出現重複且無目的刻板行為，有待優化環境設施，並評估建立行為監測機制。