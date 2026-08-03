淡水公司田溪縱向阻礙打通 309種生物現蹤、保育類穿山甲及魚鷹回來了

新北市水利局推動淡水公司田溪環境改善工程，透過移除攔河堰等阻隔設施，恢復上下游水域生態廊道與生物遷移路徑。完工後持續辦理生態監測，共記錄到309種生物，較前次增幅約35%，並觀察到粗首馬口鱲、臺灣鬚鱲、合浦絨螯蟹等生物利用河道，顯示棲地品質維持良好，並可支撐物種棲息、覓食及繁殖需求。

公司田溪為淡水地區重要市管河川，全長約11.45公里、流域面積約24.86平方公里，不僅承載自荷蘭時期以來的開發歷史與農業文化，更是串聯山林、水域與河岸的重要自然生態廊道。過去因灌溉需求設置多座攔河堰及相關水利設施，雖滿足農業用水需求，卻造成河川縱向連續性中斷、水域生物遷移受阻及局部河段沖刷等問題。為兼顧防洪安全、農業發展與生態保育，水利局持續推動公司田溪整體環境改善工程，以恢復河川生命力及自然生態功能為核心目標，打造兼具安全與永續的友善水環境。

水利局長宋德仁表示，透過拆除既有攔河堰、設置低矮砌石固床工、新建引水渠道及改善護岸等措施，維持既有灌溉功能的同時，恢復河川自然流況與上下游連通性，使魚類及其他水域生物得以自由遷移、覓食及繁殖，重建河川縱向生態廊道。並採用天然塊石及生態砌石工法，降低混凝土使用量，保留既有河床紋理與自然地景，並維持茄苳、構樹及血桐等原生植被，強化河岸綠帶與陸域生態通道功能。

宋德仁補充，在生態保育方面，工程自規劃階段即導入生態檢核機制，邀集專家學者、地方居民及公司田溪巡守隊共同參與，施工期間辦理魚類誘捕移置、生態監測及環境巡查，降低施工對棲地影響；完工後則持續進行生態監測與棲地追蹤，確保河川復育成果。

最新監測結果顯示，公司田溪生態系已逐步恢復並維持穩定發展，共記錄309種生物，較前次調查229種增加80種。其中植物由187種增加至253種、鳥類由25種增加至28種、兩棲類由2種增加至3種、爬蟲類由2種增加至9種、底棲生物由7種增加至8種，整體生物多樣性呈現明顯提升趨勢；魚類維持8種，持續記錄粗首馬口鱲、台灣鬚鱲及台灣石𩼧等原生溪流魚類穩定利用河川環境，顯示水域棲地品質良好且具持續支撐能力。

團隊更記錄到第二級保育類野生動物穿山甲及魚鷹現蹤，魚鷹為高階掠食者，以魚類為主要食物來源，其出現代表河川具備穩定食物資源與良好水域環境；穿山甲則反映陸域植被與河岸棲地品質良好。兩者同時出現，不僅顯示公司田溪已逐步恢復水域與陸域整合的完整生態廊道，也象徵河川生態系朝向健康與穩定方向發展。

水利局指出，河川復育的關鍵在於恢復生態連通性，透過改善攔河堰等縱向阻隔設施，使水生生物得以自由移動，並帶動底棲生物、兩棲類、爬蟲類及鳥類等不同類群共同受益，促進食物鏈完整與棲地結構多樣化，展現河川由「阻隔」走向「連通」的生態復育成果，未來將持續推動近自然河川復育及生態友善工程，強化河川縱向與橫向生態連結，兼顧防洪安全與生態永續，打造人與自然共生的友善水環境。

紅外線攝影機記錄到白鼻心出沒。圖／新北市水利局提供

新北市水利局推動淡水公司田溪環境改善工程，透過移除攔河堰等阻隔設施，恢復上下游水域生態廊道與生物遷移路徑。圖／新北市水利局提供

二級保育類魚鷹翱翔伺機獵捕。圖／新北市水利局提供

赤尾青竹絲是台灣六大毒蛇之一，顯示生物棲地復育良好。圖／新北市水利局提供

經過營造後的河川環境展現出防汛安全及生態共榮。圖／新北市水利局提供

粗糙沼蝦對於棲地水質與流速有一定要求，是淡水生態環境健康的指標之一。圖／新北市水利局提供