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坪林獨居老翁離世無人知 13犬守屋護遺體伴最後一程
新北市坪林區1名飼養了13支犬隻的獨居長者因多日未外出，里長擔心安危報警並通報動保處到場破門，發現屋主已死亡多日，但其遺體並未遭犬隻啃咬或損傷。其中有1隻狗始終守候在遺體旁警戒不讓人靠近，以忠誠陪伴主人走完人生最後一程。
新北市動保處表示，當眾人破門進入時10餘隻犬隻一度集體衝出屋外，為兼顧現場安全及後續處置，動保處協助戒護讓禮儀人員順利完成遺體移置作業，並於附近架設誘捕籠，陸續將犬隻安全帶回新店動物之家安置照護。經獸醫師檢查確認健康狀況無虞後，媒合民間收容單位接續照護。
動保處統計，每年約接獲5件獨居者往生遺留寵物案件， 動保處組長吳明蓁表示，每次接獲這類案件都令人十分沉重，現場除了要確認犬隻身體狀況外，也常看見牠們忠心守候主人、無助四處張望，在面對主人突然離世及環境劇變，失去依靠而產生壓力反應，部分犬隻會因緊張而不敢進食，也有犬隻害怕不停吠叫、警戒心強、情緒低落，令人看了相當不捨。
動保處表示，隨著高齡化社會及獨居人口增加，飼主離世後遺留寵物的案件已非個案。寵物屬於飼主遺產的一部分，若生前未妥善規劃，容易因無人接手照養而需由政府介入安置，增加收容負擔，也讓毛寶貝承受失去主人及環境改變的壓力。建議獨居長者及高齡飼主及早與家人或親友討論寵物照護安排，預先指定照顧人，並留下飼養及醫療等相關資訊，必要時可透過遺囑或法律機制妥善規劃，讓寵物在主人離世後仍能獲得照顧。飼養寵物是一輩子的承諾，完善的生前規劃，不僅能減輕家屬負擔，也能避免毛寶貝流離失所，真正做到「照顧牠一生，也守護牠一生」。
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