屏東滿州佳樂水驚見獼猴斷掌 疑涉非法獵捕警追查

屏東縣滿州鄉佳樂水附近有網友遛狗時，突然發在草叢堆發現台灣獼猴一隻斷掌，墾管處會同警方，找到台灣獼猴斷掌，初步研判該隻獼猴成年，全案交由警方偵辦。國家公園內禁止狩獵，台灣獼猴雖降為一級野生動物，但仍受野生動物保育法保障，不得任意獵捕，違反可開罰6萬元以30萬元以下罰款。

有網友近日在滿州鄉佳樂水附近遛狗時，在椰子樹下的草叢堆發現台灣獼猴一隻斷掌，當時發現手掌都還是軟軟的；墾管處表示，獲報後，昨1日與發文者聯繫，商請帶路後，在下午3時20分找到獼猴斷掌，全案交由警方偵辦。該隻台灣獼猴斷掌為左手，研判已成年，斷掌交由警方帶回。

墾管處表示，國家公園內禁止狩獵，一經查獲將依違反國家公園法處以3000元罰款；另外，台灣獼猴雖降級為一般野生動物，但仍受野生動物保育法的保障，民眾不得任意獵捕，違者一經查獲，墾管處移請野生動物保育法主管機關也就是屏東縣政府裁處6萬元以上30萬元以下罰款。

為防止獼猴等侵擾農作物，屏東縣府農業處表示，今年度獸類危害架設電圍網案件申請13件，多在恆春半島為主，電網補助經費140多萬元，已全數申請完畢。滿州鄉一帶農作物多以黑豆、火龍果、茶葉為主。

農業處也呼籲，不要任意獵捕及傷害野生動物，以免受罰。