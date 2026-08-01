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罕見海鳥因颱風流浪到淡水 新北動保處助大水薙重返大海

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
因颱風迷航到淡水的大水薙，經細心照料之後獸醫師評估已具備野外生存能力，近日順利野放返回屬於牠的大海。圖／新北市動保處提供
因颱風迷航到淡水的大水薙，經細心照料之後獸醫師評估已具備野外生存能力，近日順利野放返回屬於牠的大海。圖／新北市動保處提供

巴威颱風襲台期間不僅造成災情，新北淡水山區竟然出現1隻難得一見的海鳥「大水薙」，虛弱無力地坐在路邊，動保處獲報馳援送往動物之家接受醫療細心照護，大水薙逐漸恢復體力具備野外生存能力，近日順利野放返回大海。

大水薙屬於鸌形目海鳥，是台灣周邊海域常見的洄游性海鳥，終年生活在廣闊海洋上，僅繁殖季返回離島或沿海島嶼築巢。牠擁有狹長翅膀擅長利用海風長距離滑翔，飛行時貼近海面掠過波浪，主要以小型魚類、魷魚及其他海洋生物為食，鮮少出現在內陸山區，因此一般民眾相當難得有機會近距離見到。

淡水動物之家獸醫師黃仲煜表示，大水薙平時幾乎不會離開海域，這次出現在淡水山區，極可能受到巴威颱風強勁風勢影響，在飛行途中被吹離原路徑，因而迷航至內陸。

經醫療團隊檢查發現，這隻大水薙並無明顯骨折或外傷，但疑似數日未能順利進食，體態消瘦、精神虛弱、有脫水情形，立即給予輸液治療、營養補充及安靜休養環境，同時密切監測進食狀況與飛行能力，經過數日照護後，精神及體力均明顯恢復，已能正常拍翼及自主進食。

為確保野放成功率，醫療團隊待各項生理狀況穩定後，選擇適合的沿海地點野放。當籠門一開，大水薙展開修長雙翼迎向海風，振翅飛向蔚藍海面，重新回到熟悉的大海懷抱，也為這場因颱風造成的意外迷航畫下圓滿句點。

新北市動保處提醒，颱風季節或強烈天候狀況後，常有野生動物因強風、豪雨或體力耗盡而偏離原本棲地，甚至誤闖市區。民眾若發現切勿自行餵食或任意放生，以免造成二次傷害，應先保持適當距離，並立即通報1999市民專線或動保處，由專業人員前往救援與處置，讓野生動物獲得最適當的照護，並在恢復健康後重返自然棲地。

大水薙剛被救到淡水動物之家時，疑似數日未能順利覓食，體態消瘦、精神虛弱，並伴隨脫水情形。圖／新北市動保處提供
大水薙剛被救到淡水動物之家時，疑似數日未能順利覓食，體態消瘦、精神虛弱，並伴隨脫水情形。圖／新北市動保處提供

迷航大水薙安置在淡水動物之家期間，接受輸液治療後逐漸好轉。圖／新北市動保處提供
迷航大水薙安置在淡水動物之家期間，接受輸液治療後逐漸好轉。圖／新北市動保處提供

淡水 颱風 新北

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