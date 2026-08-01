貴婦狗美容慘遭剪掉乳頭！回家狂抖疑受驚 飼主控店家拒道歉

中國大陸河南鄭州一名飼主近日帶愛犬到寵物美容店洗澡及美容，未料返家後竟發現狗狗少了一個乳頭，傷口明顯，店家卻未主動告知。飼主表示，狗狗回家後不僅食慾不振，外出遇到陌生人還會不停發抖，令她十分心疼。

《羊城晚報》報導，賈小姐表示，她日前帶飼養的貴婦狗到鄭州市一間寵物生活館接受美容服務，返家後才發現狗狗乳頭整塊掉落，傷口相當明顯，而店家在服務過程中始終沒有主動說明。

賈小姐指出，狗狗受傷後不僅不願進食，外出時只要遇到陌生人便會害怕發抖，疑似因事件受到驚嚇。她表示，自己第一時間向店家反映，但對方起初否認是操作疏失。直到她將事件分享到社交平台，引起外界關注後，店家才承認，是美容師使用電剪時不慎造成狗狗受傷，並退還她此前儲值的人民幣1000元（約新台幣4,785元）。

據報導，涉事店家負責人表示，事件已報警處理，警方亦調閱店內監視器，確認並非故意虐待，而是美容師操作電剪時意外造成傷害。店家表示，願意負擔狗狗後續醫療費用，也願意提供賠償，但由於飼主無法接受相關處理方式，因此事件持續延燒。

賈小姐則表示，她並不在乎賠償金額，只希望店家能展現誠意並公開道歉，同時希望藉由公開事件提醒其他飼主慎選寵物美容店。她說重點是老闆的態度，不能接受。報道指出，當地政府相關人員已建議雙方循法律途徑處理爭議。

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文章授權轉載自《香港01》