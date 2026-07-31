沒有命名活動？小貓熊取名樂樂、甜甜原因曝 議員質疑：關起門來偷取名

來自上海動物園的小貓熊「樂樂」與「甜甜」日前亮相並公布名字。台北市議員秦慧珠下午在議會質詢命名的由來，質疑為何不讓台北市民或全台灣人來參與命名活動，並批「幾個官員關起門來就取了」。北市教育局說，是根據動作的個性和行為取名。

小貓熊(Red Panda)是國際自然保育聯盟紅色名錄(IUCN Red List)的瀕危物種(EN, Endangered)，亦是華盛頓公約組織「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約CITES」附錄I的物種。2024年在台北上海城市論壇中，兩市簽署交流合作備忘錄，包含動物園間的「動物交換」，為動物園域外瀕危物種保育做出貢獻。

議員秦慧珠下午在議會教育部門質詢指出，上海小貓熊送過來了，7月29號亮相，但台北市現在還找不到送人家什麼動物？原本是要送「黑腳企鵝」後來改成「白手長臂猿」，這不是很失禮嗎？

台北市立動物園長朱孝芬指出，「 樂樂」跟「甜甜」是依照動物的個性、行為命名，且因為其實原來的名字比較饒口，比較不好記。

秦慧珠表示，以前大貓熊「圓寶」、「圓仔」都有命名，全民參與，為什麼這次是官員關起門來、悶著頭，幾個人就把它命名了？雖然這個名字也不覺得有什麼不好，但是為什麼不來一個全台北市民或全台灣人命名的運動呢？

「是你們不敢嗎？」台北市以前都有可愛的命名活動，為什麼現在就沒有了？偷偷摸摸取個名字。

至於要交換的「白手長臂猿」？秦慧珠說，這是台灣的代表嗎？本來答應要送人家，後來又改送別的，結果到現在還沒送出去，作業的流程實在太慢。

朱孝芬表示，動物園有想過開放命名，但最後是市府決定用這個名字。且當時日本送小貓熊來台北市的時候，也沒有特別命名。至於改成送「白手長臂猿」，是因上海這邊的「黑腳企鵝」數量已經慢慢繁殖起來，是上海方覺得要改。