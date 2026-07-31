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龜速大逃亡！台中陸龜深夜「越獄」200公尺 暖警靠這招10分鐘送回家

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「越獄」偷溜出門的蘇卡達陸龜。圖／讀者提供
「越獄」偷溜出門的蘇卡達陸龜。圖／讀者提供

台中市烏日區劉姓男子飼養10年的蘇卡達陸龜昨天半夜從自家院內籠子「越獄」成功，偷溜出門，劉男今早要餵早餐才驚覺愛龜失蹤，焦急尋找，所幸陸龜僅「逃獄」200公尺就被熱心民眾發現送警，經警方在地方臉書社團PO照協尋下，短短10分鐘就讓陸龜重回主人懷抱。

台中市警局烏日分局溪南派出所說明，今天上午9時30分許，一名熱心居民抱著塑膠箱，箱內裝著一隻體型壯碩的蘇卡達陸龜。該名居民表示，他剛準備出門時，赫然發現這隻陸龜正慢吞吞地在路邊漫無目的爬行，擔心牠遭遇意外或影響交通安全，於是趕緊尋來箱子將其暫時安置，並帶至派出所求助。

員警隨即幫陸龜拍照並上傳至臉書地方社群張貼協尋貼文，同時也在所內悉心照料。沒想到貼文發布僅10分鐘，劉姓飼主就刷到訊息，立刻聯繫警方並趕赴派出所認領。

​劉姓飼主表示，這隻蘇卡達陸龜已陪伴他整整10年，感情相當深厚。研判應該是前一天晚上趁隙偷溜出門，所幸「越獄」了200公尺就被熱心民眾發現送警。看到愛龜安然無恙，劉男連聲向警方與熱心民眾表達由衷感謝，讓這場走失驚魂記溫馨落幕。

台中市政府警察局烏日分局呼籲，民眾如拾獲走失動物，切勿自行長期留置或任意處置，應儘速通報動物保護機關，由相關單位協助掃描晶片、公告協尋及妥善安置，以保障動物安全並避免衍生法律爭議；同時也提醒飼主，讓寵物外出活動時應加強看顧與防護措施，避免因一時疏忽，造成走失，進而發生危險。

劉姓飼主趕到派出所領回愛龜。圖／讀者提供
劉姓飼主趕到派出所領回愛龜。圖／讀者提供

警員拉起水管，為蘇卡達陸龜洗澡。圖／讀者提供
警員拉起水管，為蘇卡達陸龜洗澡。圖／讀者提供

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