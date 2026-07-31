泰國皮皮島貓貓騙徒橫行！「一臉萌樣」誘騙遊客進超商買零食

去泰國旅行要小心遇到另類「街頭詐騙」！近日，泰國旅遊勝地皮皮島（Phi Phi Island）一隻戴著紅色項圈的灰白色虎斑貓在網路上瘋傳，更被網友戲稱為「皮皮島騙徒」及「四腳詐騙犯」。這隻神貓憑藉楚楚可憐的眼神和可愛的喵叫聲，屢次成功引誘外國遊客走進便利店，並帶領他們到寵物食品區親自挑選心儀的零食，萌得遊客乖乖付款。相關影片在社交平台上引起熱議，令牠一躍成為皮皮島知名的網紅貓。

綜合媒體報導，事發於7月中旬，一名韓國女遊客在社交平台上分享了一段她在泰國皮皮島旅行時拍攝的影片。影片顯示，一隻戴著紅色項圈的灰白色虎斑貓走在遊客前面，熟練地帶領她們走進一家便利店，並直奔寵物食品區。

這隻小貓停在貓糧貨架前，不僅回頭看著遊客緩緩眨眼，當女遊客問牠是否想要某種商品時，牠更親自叼起一包貓肉泥，並喵喵叫了一聲作回應，彷彿在挑選自己最愛的零食。可愛舉動瞬間俘虜了女遊客的心，逗得她們哈哈大笑，最終乖乖結帳，並在店外餵飼小貓。

遊客乖乖付款餵零時，只為討小貓歡心。圖/取自IG jmiiyaaa

然而，這隻小貓並非「初犯」，而是一名熟練的「專業敲詐專家」。早前已有香港遊客在社交平台上發布過類似影片，顯示這隻貓帶領兩名遊客進入同一家便利店並停在貓糧區，最後成功賺得一餐美食。除此之外，不少遊客也分享了相似的影片，證實這隻小貓經常施展同一套「騙吃」伎倆。

網友看過影片後笑指「起初我同情那隻貓，後來我意識到我應該同情那些遊客」、「貓語是國際通用的」、「詐騙集團頭目來了」，甚至封牠為貓糧品牌的新大使。

由於貓糧剛好擺放在最底層貨架，不少網友推測店員是否有參與這場行動，因為貓咪顯然對遊客和貨架的布局瞭如指掌，儘管被冠上「騙子」之名，但網友一致認同，正是其聰明又有禮的行為才讓遊客心甘情願為其買單。目前，許多社交媒體用戶正呼籲貓咪的真正主人現身，分享更多關於這隻爆紅神貓的故事。

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文章授權轉載自《香港01》