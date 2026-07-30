快訊

中和「公公殺媳婦」死者渣男夫可領補償金180萬？法務部說話了

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝光

公公殘殺中和媳婦 傳敏感部位消失還毀容？死者家屬發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

雙頭壁虎奇蹟活滿4周！各有一顆大腦 飼主曝驚人近況

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一隻罕見的雙頭壁虎近日引發熱議，牠不僅順利孵化，更奇蹟般存活滿4周。圖擷自Rockstar Geckos臉書
美國一隻罕見的雙頭壁虎近日引發熱議，牠不僅順利孵化，更奇蹟般存活滿4周。圖擷自Rockstar Geckos臉書

美國一隻罕見的雙頭壁虎近日引發熱議，牠不僅順利孵化，更奇蹟般存活滿4周。這隻名為「Simon and Garfunkel（賽門與葛芬柯）」的冠紋守宮，6月29日在賓州東北部的繁殖業者Rockstar Geckos誕生，業者透露，孵化前從蛋的外觀看不出任何異狀。

《每日郵報》報導，動物擁有一個以上頭部的現象稱為「多頭畸形」（polycephaly），雙頭個體則可稱為bicephaly或dicephaly。這類動物通常難以長期存活，不過這隻雙頭壁虎目前狀況良好，甚至已逐漸學會協調彼此的動作。

Rockstar Geckos表示，這隻雙頭守宮的出現完全出乎意料，多年繁殖經驗中，他們過去僅碰過一次類似情況。業者近日曬出牠滿4周的照片，目前體重只有1.8公克，放在人的指甲旁，更能看出牠嬌小的體型。

Simon and Garfunkel目前體型跟人類的指甲差不多大。圖擷自Rockstar Geckos臉書
Simon and Garfunkel目前體型跟人類的指甲差不多大。圖擷自Rockstar Geckos臉書

值得注意的是，雙頭動物的兩個頭各自擁有大腦，卻必須共同控制同一副身體的器官與四肢，因此有些個體移動時會失去方向，甚至因兩顆大腦「意見不合」，只能左右搖擺、無法順利前進。蛇類甚至曾出現兩個頭互相攻擊，企圖吞下對方的情況。

所幸賽門與葛芬柯目前沒有出現類似問題。Rockstar Geckos指出，兩個頭並沒有哪一方明顯占據主導地位，而且因頭部位置關係，彼此很難碰到或咬傷對方，目前仍持續成長。

雙頭壁虎的照片與影片曝光後迅速引起網友關注，有人驚呼「瘋狂又酷」，也有人第一眼以為是AI生成圖片，直呼不可思議；還有網友笑稱，「有兩個大腦，牠一定會超級聰明！」

壁虎 飼主 守宮

延伸閱讀

太可愛！2隻小貓熊今亮相 「吃貨」樂樂超親人、甜甜謹慎害羞

現實版忠犬八公！狗狗遭洪水沖走失聯10天 暴瘦15公斤奇蹟尋主

鴨媽媽孵蛋好幾個星期 第一胎竟是「雞寶寶」崩潰大叫：現在怎麼辦

不是貓咪！「超離奇無脖圓球」馬路狂奔 真實身分曝光500萬人看傻

相關新聞

雙頭壁虎奇蹟活滿4周！各有一顆大腦 飼主曝驚人近況

美國一隻罕見的雙頭壁虎近日引發熱議，牠不僅順利孵化，更奇蹟般存活滿4周。這隻名為「Simon and Garfunkel（賽門與葛芬柯）」的冠紋守宮，6月29日在賓州東北部的繁殖業者Rockstar Geckos誕生，業者透露，孵化前從蛋的外觀看不出任何異狀。

響應國際雲豹日 北市周六辦主題日 邀遊客近距離觀察

北市動物園為響應每年8月4日國際雲豹日，於8月1日周六主題將聚焦於雲豹，除了上午11時及下午14時30分在台灣動物區雲豹戶外活動場舉辦國際雲豹日快閃活動，本周六的夜間延長開放，晚間18時30分會有雲豹夜間「保母講古Keeper's Talk」和紀錄片「亞洲貓科大復興：台灣的雲豹與石虎」播放，邀請遊客一同來了解動物生態。

影／相隔半世紀！瀕絕草鴞台中現蹤 珍貴影像聲音曝光

草鴞是台灣瀕臨絕種保育類野生動物，也是台灣唯一在草地上築巢的貓頭鷹，族群數量稀少、行蹤隱密，林業及自然保育署台中分署委託專業團隊辦理台中地區草鴞監測，最近傳出重要成果，在高北番仔寮保安林及大肚山地區透過棲架拍攝到草鴞影像，更在4處自動錄音機樣區紀錄草鴞鳴聲，更新中部地區草鴞活動範圍的紀錄。

【動物冷知識】無尾熊竟有貓咪同款瞳孔！不是為了打獵 真正用途曝光

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？無尾熊居然跟貓咪一樣，有同款垂直的瞳孔哦！！

遛狗爬山不牽繩！愛犬狂吠挑釁灰熊 夫妻只顧錄影最高恐罰80萬元

帶寵物親近大自然本是樂事，但不管束好隨時惹上大禍！一對美國夫婦日前在加拿大班夫國家公園（Banff National Park）爬山（健行）時，偶遇一頭雌性灰熊，惟兩人在生死關頭竟「打卡唔要命」，不但沒有即時為愛犬繫上狗帶（牽狗繩），反而繼續舉機拍攝，任由愛犬在灰熊面前狂吠挑釁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。