雙頭壁虎奇蹟活滿4周！各有一顆大腦 飼主曝驚人近況

美國一隻罕見的雙頭壁虎近日引發熱議，牠不僅順利孵化，更奇蹟般存活滿4周。這隻名為「Simon and Garfunkel（賽門與葛芬柯）」的冠紋守宮，6月29日在賓州東北部的繁殖業者Rockstar Geckos誕生，業者透露，孵化前從蛋的外觀看不出任何異狀。

《每日郵報》報導，動物擁有一個以上頭部的現象稱為「多頭畸形」（polycephaly），雙頭個體則可稱為bicephaly或dicephaly。這類動物通常難以長期存活，不過這隻雙頭壁虎目前狀況良好，甚至已逐漸學會協調彼此的動作。

Rockstar Geckos表示，這隻雙頭守宮的出現完全出乎意料，多年繁殖經驗中，他們過去僅碰過一次類似情況。業者近日曬出牠滿4周的照片，目前體重只有1.8公克，放在人的指甲旁，更能看出牠嬌小的體型。

Simon and Garfunkel目前體型跟人類的指甲差不多大。圖擷自Rockstar Geckos臉書

值得注意的是，雙頭動物的兩個頭各自擁有大腦，卻必須共同控制同一副身體的器官與四肢，因此有些個體移動時會失去方向，甚至因兩顆大腦「意見不合」，只能左右搖擺、無法順利前進。蛇類甚至曾出現兩個頭互相攻擊，企圖吞下對方的情況。

所幸賽門與葛芬柯目前沒有出現類似問題。Rockstar Geckos指出，兩個頭並沒有哪一方明顯占據主導地位，而且因頭部位置關係，彼此很難碰到或咬傷對方，目前仍持續成長。

雙頭壁虎的照片與影片曝光後迅速引起網友關注，有人驚呼「瘋狂又酷」，也有人第一眼以為是AI生成圖片，直呼不可思議；還有網友笑稱，「有兩個大腦，牠一定會超級聰明！」