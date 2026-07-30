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響應國際雲豹日 北市周六辦主題日 邀遊客近距離觀察
北市動物園為響應每年8月4日國際雲豹日，於8月1日周六主題將聚焦於雲豹，除了上午11時及下午14時30分在台灣動物區雲豹戶外活動場舉辦國際雲豹日快閃活動，本周六的夜間延長開放，晚間18時30分會有雲豹夜間「保母講古Keeper's Talk」和紀錄片「亞洲貓科大復興：台灣的雲豹與石虎」播放，邀請遊客一同來了解動物生態。
雲豹在2013年被宣布在台灣野外滅絕，目前動物園照養在台灣動物區的雲豹「Suki」，是2016年透過跨國際、動物園為共同對雲豹及其共域瀕危野生動物的保育合作，由德國「烏帕塔（Wuppertal）動物園」引進雌性個體，在國際雲豹日前夕周六，將在戶外活動場舉辦2場快閃活動，解說雲豹的分布、特徵以及習性，還有雲豹在野外面臨危機，遊客有機會一睹雲豹「Suki」使用行為豐富化物件樣貌。
園方說，夜間延長開放時間，推薦大家先至雲豹戶外活動場安靜的欣賞雲豹活動，並盡量維持安靜不要以任何燈光照射動物，才能觀察雲豹「Suki」於夜間神采奕奕可愛模樣，接著晚間18時30分雲豹夜間Keeper's Talk，保育員將在教育中心大廳開講，分享與雲豹「共事」的各種秘辛。
園方預告，雲豹保母講古結束後可往大門廣場移動，月光電影院於19時開始，將會播放「亞洲貓科大復興：台灣的雲豹與石虎」紀錄片，以動人心弦的原生貓科動物紀錄片為本周的夜間延長開放畫上一個完美的句點。
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