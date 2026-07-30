【動物冷知識】無尾熊竟有貓咪同款瞳孔！不是為了打獵 真正用途曝光

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你知道嗎？無尾熊居然跟貓咪一樣，有同款垂直的瞳孔哦！！

這種瞳孔常見於伏擊型掠食者，有助於控制進光量，並提升近距離的距離判斷能力。

但無尾熊又不狩獵，只吃有加利樹的樹葉，為什麼也會有這種瞳孔呢？今天就讓我們一起來看看3個有趣的動物眼睛冷知識吧！！

海星的眼睛不是長在身體中央，而是位於每一隻腕足的最末端。有些種類甚至能長出超過 50 隻腕足，也就是擁有 50 多顆眼睛！

不過，海星的眼睛解析度非常低，每顆眼睛只有約 200 個感光單位，只能分辨光線、方向，以及大型物體的輪廓，根本看不清細節。對海星來說，這些眼睛比較像是「導航系統」，幫助他辨認珊瑚礁、尋找棲息地，而不是用來欣賞海底風景。

另外，饅頭海星雖然外觀看起來像一顆饅頭，腕足幾乎和身體融為一體，但其實還是有短短的腕足，而每隻腕足的末端，也同樣長著一顆小眼睛。

無尾熊擁有和貓咪同款的垂直瞳孔。這種瞳孔常見於伏擊型掠食者，能更有效控制進光量，也有助於近距離的距離判斷。

但只吃尤加利葉的無尾熊，根本不用埋伏獵物。科學家推測，這樣的瞳孔反而是為了適應樹棲生活，讓他們在樹枝間移動時，更容易判斷落腳點與枝條距離，降低失足墜落的風險。

海龜的眼睛經過演化，特別適合水中的光學環境，因此在海裡擁有相當優秀的視力，即使水質較混濁，也能靠視覺尋找食物、辨認方向，甚至有些海龜還能辨識地標，協助長距離遷徙。

但一離開水面，因為眼睛原本就是為水中的折射率設計，聚焦能力會明顯下降，看出去就像戴著一副度數不對的眼鏡，視力變得模糊許多。

所以，眼睛厲不厲害，從來不是比數量，而是看它是否適合自己的生活方式。 有的動物靠超高解析度看清幾公里外的獵物，有的只需要分辨光影和方向，就足以在自己的世界活得很好了呢！

參考資料：1、2、3