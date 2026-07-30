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遛狗爬山不牽繩！愛犬狂吠挑釁灰熊 夫妻只顧錄影最高恐罰80萬元

香港01／ 撰文：安琪拉
一對美國夫婦在加拿大班夫國家公園爬山時，偶遇一頭體型龐大的雌性灰熊。圖／網上影片截圖
一對美國夫婦在加拿大班夫國家公園爬山時，偶遇一頭體型龐大的雌性灰熊。圖／網上影片截圖

帶寵物親近大自然本是樂事，但不管束好隨時惹上大禍！一對美國夫婦日前在加拿大班夫國家公園（Banff National Park）爬山（健行）時，偶遇一頭雌性灰熊，惟兩人在生死關頭竟「打卡不要命」，不但沒有即時為愛犬繫上狗帶（牽狗繩），反而繼續舉機拍攝，任由愛犬在灰熊面前狂吠挑釁。

涉事影片在網上瘋傳後惹來網友猛烈抨擊，加拿大公園管理局（Parks Canada）其後憑片段確認兩人身份並提出起訴，指控他們違反國家公園法例，沒有使用牽狗繩，兩人面臨最高2.5萬美元（約新台幣80萬元）罰款。

灰熊尾隨逼近　夫婦顧拍片未理愛犬

事發於班夫國家公園內的泰萊湖（Taylor Lake）爬山徑，距離著名的路易斯湖（Lake Louise）東南約15公里，來自美國華盛頓州的克雷格（Kraig Koski）與妻子布魯克（Brook Koski）在步道慢跑時，意外遇上園內一頭約16歲的雌性灰熊「142號」（當地灰熊編號）。

根據影片顯示，這頭灰熊沿著爬山徑尾隨兩人，克雷格手持防熊噴霧緩步後退，並朝灰熊大喊「退後」，然而沒有繫上狗帶的愛犬蘿拉（Lola），面對步步進逼的灰熊，牠在主人與灰熊之間來回穿梭，多次朝灰熊狂吠。

克雷格揮舞手臂試圖嚇退灰熊，布魯克則不斷呼喚愛犬名字，在長達幾分鐘的驚險對峙中，兩人未有嘗試抱起小狗或為其上狗帶，布魯克更全程舉機拍攝。幸好，灰熊最終自行退入樹林，事件未有造成傷亡。

涉違國家公園法被起訴　夫婦將面臨罰款

片段曝光後惹來網友強烈批評，直指兩人為「打卡」而罔顧自身及寵物安全，行為極不負責任。加拿大公園管理局憑片段追查，成功確認這對夫婦的身份，局方隨後正式起訴該對夫婦公然違反《加拿大國家公園法》。根據當地法例，所有進入國家公園的寵物必須使用長度不超過3公尺的牽引繩，由於違規情節嚴重，加上未牽繩的狗隻吠叫可能構成騷擾野生動物，一旦罪名成立，這對夫婦將面臨最高2.5萬美元（約新台幣80萬元）的罰款。

涉事灰熊曾喪子　面對挑釁表現克制

外媒報導，涉事灰熊「142號」為園內傳奇灰熊「老大」（Bear 122 "The Boss"）的女兒，牠在公園內撫養過多胎幼崽，但命運多舛，今年較早時間才有一隻幼熊在路軌上遭火車撞死。剛經歷喪幼熊之痛的母熊，在面對未牽繩狗隻的挑釁時，仍展現出極大克制。灰熊在加拿大阿爾伯塔省被列為受威脅物種，當局呼籲遊客必須遵守規則，以免破壞生態或釀成悲劇。

加拿大公園管理局攜犬遊覽3大注意事項：

1.全程牽繩與嚴格約束：依法必須時刻使用3公尺內的狗帶，嚴禁狗隻追逐或騷擾他人、車輛及野生動物。

2.清理便溺與事前評估：妥善清理狗糞以維護環境；出發前須查詢園區限制，選擇適合人狗體能的路線。

3.高危行程請勿攜犬：若計劃露營、長途行山或深入偏遠地區，強烈建議將寵物留在家中。

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文章授權轉載自《香港01》

灰熊 遛狗 夫妻 公園 加拿大

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