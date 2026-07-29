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屏東海生館喜迎新生命 沙勞越頭鯊、大尾虎鮫幼鯊成功孵化

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
大尾虎鮫成體。圖／海生館提供
大尾虎鮫成體。圖／海生館提供

暑假屏東海生館迎來新生命，館內成功孵化沙勞越頭鯊及大尾虎鮫幼鯊；目前幼鯊仍處適應與成長階段，未來將放到展示池與民眾見面。海生館邀請民眾走進海生館，認識海洋生命誕生的歷程，及生命誕生面臨的挑戰與努力，為保育海洋努力。

屏東海生館近日成功孵化沙勞越頭鯊（Cephaloscyllium sarawakensis）罕見的透明卵鞘，其屬貓鯊科，是一種體型小巧的底棲性鯊魚，棲地在西太平洋海域馬來西亞婆羅洲等地。

牠的繁殖方式十分特殊，採持續性單一卵生，每次在輸卵管中僅孕育一枚卵鞘，胚胎將在母體內發育至一定階段後才產卵。特別的是，其卵鞘為極為罕見的透明構造，讓飼育員能清楚觀察胚胎發育的每一個階段，兼具科學研究與教育意義。

大尾虎鮫（Stegostoma fasciatum）鮫卵鞘較大，屬於片狀絲狀構造，兩端延伸出細長的絲狀附著絲，能牢牢固定在海草或礁石上。新生幼鯊身上布滿如斑馬般的深色橫紋，並隨著成長逐漸轉變為成熟個體特有的豹紋斑點。

海生館表示，現因幼鯊仍處適應與成長階段還待在後場，但民眾仍可透過館內展示與體驗活動，深入認識鯊魚生態。包括世界水域館鯊魚區能見到雙髻鯊等多樣鯊魚種類，「魚你同行－珊瑚王國館」後場探秘體驗活動，有鯊魚卵鞘及鯊魚繁殖生態解說，認識鯊魚從孕育到成長的生命歷程。

沙勞越頭鯊成體與卵鞘。圖／海生館提供
沙勞越頭鯊成體與卵鞘。圖／海生館提供

大尾虎鮫幼鯊。圖／海生館提供
大尾虎鮫幼鯊。圖／海生館提供

沙勞越頭鯊卵鞘。圖／海生館提供
沙勞越頭鯊卵鞘。圖／海生館提供

鯊魚 海生館

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