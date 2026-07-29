58件非法陷阱退出山林 新北瑞芳動物之家舉辦生命教育展

新北市動保處為降低非法陷阱對犬貓及野生動物造成傷害，全國首創山豬吊及獸鋏回收獎勵機制，今年截至目前已回收58件，目前在瑞芳動物之家舉辦「山豬吊危害生命教育展」至8月16日，歡迎民眾前往參觀。

生命教育展以「從傷害到重生」為主題，攜手台灣防止虐待動物協會介紹山豬吊構造、違法態樣及相關法令，也展出第一線救援照片、醫療紀錄、X光影像及復原歷程，完整呈現受傷動物從救援、治療、復健到重獲新生的生命故事。

展區分享曾因誤踩山豬吊失去後肢、歷經手術、復健及照護後成功找到幸福家庭的犬隻案例，透過真實故事讓民眾看見受傷不代表失去希望，這些犬隻曾因流浪受傷、有些遭棄養或不當飼養，在照護員、獸醫師及專業行為訓練師長期照護下，逐步恢復健康、建立對人的信任，也重新展現親人、穩定且活潑的個性。

動保處表示，依現行規定禁止使用含彈簧的金屬材質套索捕捉動物，新北市持續依動物保護自治條例查緝違法製造、販售及使用山豬吊等行為，並透過巡查取締、回收獎勵、生命教育及跨機關合作等多元措施，從源頭減少非法陷阱造成的動物傷害。

每拆除一具山豬吊，就是挽救一條寶貴生命。動保處並推出「長期照護犬貓認養計畫」，符合資格的犬貓於認養後，可至動保處毛寶貝醫療中心及各動物之家享有終身免費醫療照護，共同守護每一個珍貴生命。

新北市瑞芳動物之家幫助遭到山豬吊陷阱傷害的狗狗「蛋黃」製作義肢。圖／新北市動保處提供