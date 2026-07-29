冷眼集／遊蕩犬問題 不能再以拖待變

九年前零撲殺政策上路，在當時被視為遊蕩動物保護的新里程碑，然而遊蕩動物數量自此大幅增加，追車咬人、傷動物事件頻傳，遊蕩動物福利也不盡人意，恢復與反對恢復十二夜提案已連兩年對撞，正反方殺得血流成河，農業部還在以拖待變？

盤點農業部近年來針對遊蕩犬的減量作為，包含逐村里絕育清查、針對遊蕩犬熱區進行系統性調查、補強野生動物保護區的遊蕩犬貓移置，以及推動禁止餵養指引等，然而效果讓人搖頭。

唯一談得上有成效的，大概就是收容所對重病或高風險的極端個案，執行安樂死數字略微增加，但這對整體遊蕩犬問題的改善，僅是杯水車薪，緩不濟急。如果不敢從源頭嚴格處理，例如嚴懲放養、杜絕民眾餵食遊蕩動物，根本是抓小放大。

令各界不滿的是，去年才發生海泳客慘遭遊蕩犬圍攻咬死的悲劇，今年三月，彰化一名七十六歲阿嬤下田工作，遭三隻惡犬圍攻撕咬成重傷，縫二百多針，面對不斷發生的人命與血淚教訓，農業部到底要等到何年何月？要等多少人與動物死傷後，官員們才願意拿出勇氣來面對？

政策的本質是解決問題，要解決遊蕩動物問題，不能僅靠道德感召或單一政策，也不該拿香跟拜討好部分群體，在社會對立加劇、遊蕩動物福利低落、人身安全受威脅，以及野生動物遭殃的局面下，農業部若繼續以等共識為由拖延怠惰，無異是這些悲劇的無聲共犯，整個社會都是輸家。