0撲殺失靈？ 遊蕩犬「12夜爭議」再起

本報陽光行動去年推出遊蕩犬管理失控，檢討零撲殺修法上路十周年，人、犬、野生動物陷入三輸困境。一年過去，動物收容所內人道安樂死處理率，從百分之一，升到百分之三，收容所空間周轉仍是杯水車薪，遊蕩犬攻擊野生動物，咬人追車事故頻傳，要求恢復十二夜的提案又捲土重來，正反方對立更激烈。

「零撲殺」不等於「零安樂」，當年動保法修法時訂有排除條款，但獸醫師若提報人道處理，就會面臨被撻伐的壓力，全國動物收容所執行人道安樂僅百分之一，許多縣市甚至掛零。去年專題引起熱烈回響，公共政策網路參與平台，要求全面禁止餵食、恢復安樂死提案紛紛出籠，但反方隨即也提案，很快成案。

一年過去，本報持續追蹤發現，動物收容所內人道安樂死處理率，去年緩升到百分之二，今年上半年升到百分之三。至於收容所情形，根據動物保護資訊網統計，截至四月底，以遊蕩犬來看，全台有九縣市可收容量已逾九成，爆量場數略多於去年同期。

為此，公共政策網路參與平台近期也再次出現恢復「十二夜」的提議，在通過成案門檻的同日，又有民眾提拒絕恢復十二夜案，很快也達成案門檻，雙方在網路上針鋒相對。為野生動物而走聯盟也宣布，九月十九日要再次走上街頭，讓社會同時看見野生動物與遊蕩犬貓面臨的困境。

農業部動物保護司副司長陳中興表示，是否恢復十二夜的爭議相當大，現行還是以嚴格落實源頭管理和寵物登記為主。

至於是否將禁止餵食遊蕩動物入法？農業部表示，未來續審重點還是會放在飼主定義的調整，例如是否餵食就等同飼主，但這部分須在立法院委員會先達到共識，並考量舉證可行性。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長張勝鬘認為，修法重點必須從繁殖、買賣、棄養、囤積飼養及不當飼養等源頭嚴格管理。