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0撲殺失靈？ 遊蕩犬「12夜爭議」再起

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
遊蕩犬問題日益嚴重，追車、咬人、攻擊野生動物層出不窮，讓遊蕩犬的管理備受關注。聯合報系資料照
遊蕩犬問題日益嚴重，追車、咬人、攻擊野生動物層出不窮，讓遊蕩犬的管理備受關注。聯合報系資料照

本報陽光行動去年推出遊蕩犬管理失控，檢討零撲殺修法上路十周年，人、犬、野生動物陷入三輸困境。一年過去，動物收容所內人道安樂死處理率，從百分之一，升到百分之三，收容所空間周轉仍是杯水車薪，遊蕩犬攻擊野生動物，咬人追車事故頻傳，要求恢復十二夜的提案又捲土重來，正反方對立更激烈。

「零撲殺」不等於「零安樂」，當年動保法修法時訂有排除條款，但獸醫師若提報人道處理，就會面臨被撻伐的壓力，全國動物收容所執行人道安樂僅百分之一，許多縣市甚至掛零。去年專題引起熱烈回響，公共政策網路參與平台，要求全面禁止餵食、恢復安樂死提案紛紛出籠，但反方隨即也提案，很快成案。

一年過去，本報持續追蹤發現，動物收容所內人道安樂死處理率，去年緩升到百分之二，今年上半年升到百分之三。至於收容所情形，根據動物保護資訊網統計，截至四月底，以遊蕩犬來看，全台有九縣市可收容量已逾九成，爆量場數略多於去年同期。

為此，公共政策網路參與平台近期也再次出現恢復「十二夜」的提議，在通過成案門檻的同日，又有民眾提拒絕恢復十二夜案，很快也達成案門檻，雙方在網路上針鋒相對。為野生動物而走聯盟也宣布，九月十九日要再次走上街頭，讓社會同時看見野生動物與遊蕩犬貓面臨的困境。

農業部動物保護司副司長陳中興表示，是否恢復十二夜的爭議相當大，現行還是以嚴格落實源頭管理和寵物登記為主。

至於是否將禁止餵食遊蕩動物入法？農業部表示，未來續審重點還是會放在飼主定義的調整，例如是否餵食就等同飼主，但這部分須在立法院委員會先達到共識，並考量舉證可行性。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長張勝鬘認為，修法重點必須從繁殖、買賣、棄養、囤積飼養及不當飼養等源頭嚴格管理。

安樂死 流浪動物 動保法

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遊蕩犬貓管理失靈 交通、生態拉警報

國內遊蕩犬貓管理成效不彰，攻擊野生動物、咬人、追車等案例頻傳，仍看不見顯著改善。根據最新車輛撞動物死傷統計，以遊蕩犬肇事占比最高，去年有四人死亡、二五五四人受傷，今年截至四月底，亦有四人死亡、九七七人傷。

冷眼集／遊蕩犬問題 不能再以拖待變

九年前零撲殺政策上路，在當時被視為遊蕩動物保護的新里程碑，然而遊蕩動物數量自此大幅增加，追車咬人、傷動物事件頻傳，遊蕩動物福利也不盡人意，恢復與反對恢復十二夜提案已連兩年對撞，正反方殺得血流成河，農業部還在以拖待變？

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