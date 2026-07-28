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影／澎湖再現迷航海豚 熱心民眾提供休閒小艇載往外海野放

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖鎖港今天出現迷航海豚。記者林保光／翻攝
澎湖鎖港今天出現迷航海豚。記者林保光／翻攝

澎湖縣馬公市鎖港南堤今天（28日）上午有1隻活體海豚擱淺，經初步判定是糙齒海豚，身上無明顯外傷，疑似迷航誤闖淺水區。由於糙齒海豚主要棲息於溫暖海域的深水區，若長時間停留淺水，恐因高溫導致熱衰竭，澎湖縣政府農漁局隨即協調各單位展開救援，並由地方熱心民眾提供休閒自用小艇，將海豚直接載往外海深水區野放，順利重返大海。

這是繼澎湖沙港日前接連發現3隻海豚後，再出現海豚迷航。澎湖縣政府農漁局表示，今天上午7時許接獲鎖港安檢所通報，指鎖港南堤海堤旁發現1隻海豚擱淺，海巡員第一時間趕赴現場，持續替海豚潑水保濕，避免體溫過高，並同步通知海洋委員會海洋保育署及相關單位到場協助。

經海保署、農漁局及中華鯨豚協會等專業人員檢視，確認這隻糙齒海豚健康狀況無虞，決定進行野放作業。

農漁局表示，因糙齒海豚屬深海性海豚，不適合停留近岸水域，因此緊急協請當地熱心民眾李庭安提供自家休閒自用小艇，化身「返鄉專車」，協助將海豚載運至較深海域野放。相關作業於上午9時順利完成，成功讓海豚重返適合棲息的海域。

據了解，獲救的糙齒海豚約2公尺，俗稱正海豬，其外型呈流線型，背鰭高而呈鐮刀狀，吻部細長突出，嘴唇及下頷呈白色，牙齒具有明顯縱溝，是「糙齒海豚」名稱的由來。

澎湖鎖港今天出現迷航海豚。記者林保光／翻攝
澎湖鎖港今天出現迷航海豚。記者林保光／翻攝

澎湖 海豚 野放

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