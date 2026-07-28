雲林羊肉驗出世紀之毒 飼主草料有微量戴奧辛將追查來源

雲林縣羊隻戴奧辛事件最新檢驗結果出爐，雲林縣政府公布，涉案李姓飼主送驗草料檢出戴奧辛含量0.353 pg TEQ／g，略高於歐盟針對蔬果訂定的0.3預警值，由於國內尚無草料相關管理標準，將進一步追查草料來源及汙染原因；另，雲農畜牧場所生產羊乳檢驗全數符合國家食品安全標準，即日起解除移動管制、恢復正常營運，縣府強調本案屬個案，民眾可安心選購國產羊乳及羊乳製品。

雲林縣肉品市場駐場獸醫日前發現一隻因難產送宰的母羊外觀異常，主動採樣送驗後檢出有「世紀之毒」之稱的戴奧辛超標。縣府7月23日接獲農業部通報，隔天複檢確認檢出，立即會同農業部、衛福部食品藥物管理署、動植物防疫機關、衛生局及環保局成立聯合稽查小組調查。

調查發現，李姓飼主涉嫌冒用雲農畜牧場名義將羊隻送往肉品市場屠宰，也使向雲農畜牧場收購生羊乳的嘉南羊乳受到波及，一度引發消費市場疑慮。

縣府針對雲農畜牧場及李姓飼主處所同步採集羊乳、飼料及草料等樣本，檢驗結果於7月27日完成。其中，雲農畜牧場所生產羊乳全數合格，符合國家食品安全標準，依法解除移動管制，恢復正常生產及營運。

農業處長魏勝德表示，李姓飼主送驗草料戴奧辛含量略高於歐盟預警值，但因國內並未訂定草料戴奧辛管理標準，加上草料來源多元，縣府將與環境部及中央相關單位合作，追查採集地點及來源，確認是否為造成羊隻汙染的關鍵因素。

因草料檢測數值不高，為何羊肉卻檢出較高濃度戴奧辛，魏勝德指出，每隻羊對汙染物的吸收能力不同，不能直接以草料檢測值推論羊隻體內濃度，仍須綜合後續檢驗結果分析，才能確認真正原因。

魏勝德表示，縣府目前仍將本案定調為個案。李姓飼主並非專業養羊戶，而是家庭式飼養，與一般商業化養羊場不同，不代表整體羊肉、羊乳產業存在系統性風險。

為避免食安疑慮擴大，涉案8隻羊已於7月27日全數人道銷毀，中央同步完成採樣檢驗，希望透過檢驗結果，進一步釐清汙染來源究竟來自草料、飼養環境或其他因素。