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毛寶貝送美容竟被剃刀劃傷 上半年已8件糾紛 動保處籲簽契約降爭議

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
使用寵物針梳幫貓咪梳毛。記者黃子騰／翻攝
使用寵物針梳幫貓咪梳毛。記者黃子騰／翻攝

新北市犬貓數量全國居冠，寵物美容產業計有1062家，新北市動保處為保障消費者及業者權益提升服務品質特別舉辦講習，透過法規宣導、消費爭議案例解析及危機管理實務分享，協助業者落實定型化契約制度，強化風險管理能力，提升整體服務品質。

新北市動保處近期陸續接獲犬、貓美容消費爭議案件，1名吳小姐將愛犬送至永和區某寵物店美容剃毛，返家後發現腹部遭剃刀劃傷。動保處調查發現美容師於作業過程中不慎造成傷口，雖已立即止血並保持傷口乾燥，但當下未即時通知飼主，而是在接回寵物時才說明情形，事後亦陪同就醫並負擔醫療費用。

另外亦有犬貓從操作台摔傷、繩鍊勒死、寵物美容課程買賣糾紛、環境髒亂、寵物遊戲室未積極管理等案例，動保處提醒，寵物美容業者執行美容服務時，應以動物安全為首要考量，操作過程須謹慎留意，若發生意外或造成動物受傷，應立即妥善處置並主動通知飼主，維護動物福祉及消費者權益，避免衍生後續消費爭議。

動保處指出，上半年度就接獲8件消費糾紛案，為提升犬、貓美容服務品質，保障消費者及業者雙方權益，日前辦理「115年犬、貓美容服務定型化契約暨消費爭議防範宣導講習」，邀集近百間業者及從業人員參與，動保處教授動保法及常見消費糾紛類型，亦請律師黃文承及台北海洋科技大學教師曾碧玉授課。

講習課程中動保處詳細說明契約應記載及不得記載事項、簽約流程及實務運用，協助業者正確使用定型化契約，降低交易風險。律師黃文承則以「犬、貓美容定型化契約暨消費爭議防範」為題，透過實際案例分析常見消費糾紛及法律責任，提醒業者於服務前應充分與飼主溝通，完整記錄寵物健康狀況、服務需求及雙方約定事項，以降低爭議發生，保障消費者權益。另由台北海洋科技大學教師曾碧玉分享「寵物美容危機管理與應急指南」，針對美容服務過程中可能發生的寵物緊迫反應、意外受傷、緊急送醫及與飼主溝通技巧等內容進行說明，協助業者建立危機應變觀念，提升專業服務能力。

新北市動保處表示，民眾帶寵物至美容店，應簽署犬、貓美容服務定型化契約，才能保障消費者權益、降低業者經營風險。未來將持續辦理教育訓練及法規宣導，鼓勵業者落實定型化契約制度，打造安心、透明的消費環境。動保處提醒，飼主應優先選擇採用定型化契約的業者，簽約前詳閱契約內容，確認服務項目、收費方式、緊急醫療處置及雙方權利義務，以保障自身及寵物權益。

犬、貓美容服務契約前詢問事項及基本資料表。記者黃子騰／翻攝
犬、貓美容服務契約前詢問事項及基本資料表。記者黃子騰／翻攝

律師黃文承講授犬貓美容定型化契約暨消費爭議防範。記者黃子騰／翻攝
律師黃文承講授犬貓美容定型化契約暨消費爭議防範。記者黃子騰／翻攝

台北海洋科技大學老師曾碧玉分享寵物美容危機管理與應急指南。記者黃子騰／翻攝
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