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寵物飼料怎麼挑？ 獸醫揭4大關鍵：別只看價格、要認明食安標準與認證

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
譚大倫醫師建議，飼主挑選飼料時，應依寵物生命階段選擇合適的配方，並留意產品是否標示符合美國AAFCO營養標準。圖／譚大倫提供
譚大倫醫師建議，飼主挑選飼料時，應依寵物生命階段選擇合適的配方，並留意產品是否標示符合美國AAFCO營養標準。圖／譚大倫提供

走進寵物店，從幼犬貓、高齡犬貓、處方飼料，到標榜低敏、無穀、高蛋白等產品琳瑯滿目，市面上貓狗飼料好多種，究竟該怎麼挑，才能真正吃出健康？

毛小孩飲食引起問題，肥胖最常見

中華民國獸醫師公會全國聯合會名譽理事長譚大倫表示，貓咪是完全肉食性，而狗狗是雜食性動物，除了新鮮肉類與優質蛋白質以外，近年不少飼主偏好選擇標榜「無穀」飼料；不過，無穀並不代表一定比較健康，部分國外研究曾提出，某些無穀配方可能與犬隻擴張型心肌病變存在關聯，目前相關研究仍持續進行中，因此建議飼主依照貓狗個別需求，或由獸醫師評估後選擇合適配方。

譚大倫觀察，門診中最常見因飲食引起的健康問題並非腸胃或皮膚疾病，而是「肥胖」。不少飼主替貓狗挑選熱量較高的飼料，卻沒有依照建議餵食量控制，加上運動不足，長期下來容易造成肥胖，進一步增加糖尿病、關節疾病風險及心血管負擔。

除了肥胖，不同品種犬貓也有不同的飲食風險。譚大倫舉例，雪納瑞等犬種較容易罹患胰臟炎，若長期食用高油脂食物，發病風險就會增加；有些犬種則容易罹患腎臟病、心臟病、泌尿道結石或皮膚過敏，因此飲食管理應因品種及體質而異，而不是所有貓狗都吃同一種飼料。

留意產品是否標示符合美國AAFCO營養標準

他建議，飼主挑選飼料時，第一個原則應先看「年齡」，幼年、成年及高齡犬貓的營養需求不同，應依生命階段選擇合適配方。若屬於特定品種，甚至家族曾有遺傳疾病，更應提早選擇相對應的營養配方。另外，不少慢性疾病約在6、7歲後陸續出現，若3、4歲開始依照品種及健康風險調整飲食，有助延緩疾病發生。

至於如何判斷產品是否符合基本營養需求？譚大倫建議，可留意產品是否標示符合美國AAFCO（Association of American Feed Control Officials，美國飼料管理協會）營養標準。AAFCO建立了寵物食品的營養標準與標籤原則，以美國寵物食品為例，其符合AAFCO標準代表能滿足寵物每餐最基本的營養需求，此外美國製造的寵物食品也須符合美國FDA（Food and Drug Administration，美國食品藥物管理局）的相關安全規範，包括原料安全、製造衛生及標籤要求，這些營養性與安全性的標準與規範皆可作為飼主挑選飼料時的重要參考依據。

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犬貓飲食管理應因品種及體質而異，而不是所有貓狗都吃同一種飼料。圖/123RF
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寵物 飼料

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