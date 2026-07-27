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浪犬大黑斷2趾仍撒嬌搖尾迎人 動保處急救援保患腿等溫暖新家

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
大黑每天用燦爛的笑容迎接著照顧牠的獸醫師。記者黃子騰／翻攝
大黑每天用燦爛的笑容迎接著照顧牠的獸醫師。記者黃子騰／翻攝

新北市萬里區日前有民眾發現1隻黑色流浪米克斯犬，其腳趾受傷而有斷趾危機，動保處獲報前往救援，經手術及細心照護後目前傷勢已接近痊癒，並取名為「大黑」。雖然牠少了2隻腳趾，卻未失去對人的信任，未來將入住三芝動物之家等待認養

周姓女子日前在萬里區德光佛堂發現1隻全身濕透嶙峋的黑色米克斯犬，跛著腳緩緩走進佛堂避雨，地上還留下點點血跡。周女發現黑犬左前腳受傷流血，立即通報動保處協助，由動保員將黑犬送往毛寶貝醫療中心治療。

獸醫師檢查發現，這隻約2歲大的黑色米克斯犬是隻親人的小公犬，左前腳已有2隻腳趾缺失，原本擔心恐有截肢風險，經X光檢查詳細評估後，確認可透過外科清創、縫合及持續換藥保住患肢，不需進行全面截肢。經過手術及細心照護後目前傷口恢復良好，已能正常站立及行走，動保員也為牠取名「大黑」。

讓醫療團隊感動的，大黑始終沒有因疼痛而失去對人的信任。每天換藥、消毒傷口、包紮及打針時總是安靜配合，從未抗拒或露出攻擊行為。當醫療人員打開病房門，牠立刻搖著尾巴迎接開心地跑過來，把頭輕輕靠在動保員掌心討摸，臉上總掛著笑容，讓醫療中心所有人直呼：真的太可愛了！動保員表示，看著牠包著紗布卻依然笑著迎接大家，更加堅定要替牠找到一個溫暖的家。

毛寶貝醫療中心獸醫師洪宛芊表示，大黑目前傷勢已接近痊癒，雖然左前腳少了2隻腳趾，但未來走路、奔跑及日常生活幾乎不受影響，不會降低生活品質。待完全康復後，將入住三芝動物之家開放認養等待有緣人。

動保處表示每天都會接獲許多受傷、受困動物救援案件，但並不是每隻毛寶貝都能像大黑一樣幸運保住患肢、順利康復。為鼓勵民眾認養「老、殘、疾」犬貓，新北市除提供認養六好禮精美嫁妝及新北幣2000元外，更加碼推出全國首創寵物長照醫療照護卡，提供終生免費醫療照護服務，減輕飼主照護負擔，希望讓更多像大黑一樣的毛寶貝，都能找到願意陪伴牠們一生的幸福家庭。

獸醫師緊急為受傷的大黑進行手術與清創。記者黃子騰／翻攝
獸醫師緊急為受傷的大黑進行手術與清創。記者黃子騰／翻攝

大黑主動將臉貼在醫療人員手心「討摸摸」，親人個性表露無遺。記者黃子騰／翻攝
大黑主動將臉貼在醫療人員手心「討摸摸」，親人個性表露無遺。記者黃子騰／翻攝

大黑忍著傷痛配合換藥。記者黃子騰／翻攝
大黑忍著傷痛配合換藥。記者黃子騰／翻攝

萬里 流浪犬 寵物 認養

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