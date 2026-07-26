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影／紫斑蝶罕見夏季大爆發 南投鹿谷「萬蝶飛舞」超美

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
紫斑蝶今年罕見在夏季大爆發，南投景點「鹿芝谷」湧現成千上萬的紫斑蝶遷徙過境。記者賴香珊／攝影
紫斑蝶今年罕見在夏季大爆發，南投景點「鹿芝谷」湧現成千上萬的紫斑蝶遷徙過境。記者賴香珊／攝影

紫斑蝶南下渡冬，春夏北返遷徙是台灣奇景。以往北返多在清明節前後發生，但今年疑受氣候影響，罕見在夏季爆量，不僅飛越國道，就連南投鹿谷、埔里等地，也可見成千上萬的紫斑蝶聚集，甚至能夠超近距離觀察紫斑蝶，令民眾驚呼連連。

台灣紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶並列世界兩大越冬型蝶種，其中紫斑蝶通常會在每年3、4月清明前後後自南部北返越冬，遷移現象較明顯；「二次遷移」在5月中旬後，大多為自各地新羽化的紫斑蝶；每年10月國慶前後，紫斑蝶再返南渡冬。

但今年疑氣候因素，直至3月仍有冷氣團南下，紫斑蝶群遷徙也受影響，清明前後北返狀況不如預期，但卻在七月後大爆發；台灣紫斑蝶生態保育協會推測，與5、6月梅雨季雨量充沛有關，食草植物生長旺盛，也致使蝶群產卵羽化量大增。

而今年入夏後，紫斑蝶大爆發，不僅飛越國道，南投鹿谷、竹山、埔里等地也可見紫斑蝶北返遷徙，甚至外溢到蝶道周邊地區；鹿谷生態景點「鹿芝谷」近期園區內湧現數以萬計的紫斑蝶，蝶群漫天飛舞，還能超近距離觀賞，令人驚呼連連。

由於，鹿芝谷也在紫斑蝶遷徙蝶道上，園方近年加強種植食草植物，以利蝶群遷徙途中覓食，今年因紫斑蝶爆量，吸引大量紫斑蝶聚集，業者表示，以往每年4至10月會有紫斑蝶過境，但今年過境數量大爆發，單日甚至湧現數千、上萬隻。

鹿芝谷經理林靖淳說，今年紫斑蝶遷徙時間延後且大爆發，也因園區內食源充足，而有大量紫斑蝶停留休憩，蝶群飛舞景致壯觀，甚至能夠超近距離觀察紫斑蝶，目前也已進入高峰期，想欣賞紫斑蝶可把握時間上山，預估蝶況可持續至10月。

紫斑蝶今年罕見在夏季大爆發，南投景點「鹿芝谷」湧現成千上萬的紫斑蝶遷徙過境。記者賴香珊／攝影
紫斑蝶今年罕見在夏季大爆發，南投景點「鹿芝谷」湧現成千上萬的紫斑蝶遷徙過境。記者賴香珊／攝影

紫斑蝶今年罕見在夏季大爆發，南投景點「鹿芝谷」湧現成千上萬的紫斑蝶遷徙過境。記者賴香珊／攝影
紫斑蝶今年罕見在夏季大爆發，南投景點「鹿芝谷」湧現成千上萬的紫斑蝶遷徙過境。記者賴香珊／攝影

紫斑蝶今年罕見在夏季大爆發，南投景點「鹿芝谷」湧現成千上萬的紫斑蝶遷徙過境。記者賴香珊／攝影
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紫斑蝶今年罕見在夏季大爆發，南投景點「鹿芝谷」湧現成千上萬的紫斑蝶遷徙過境。記者賴香珊／攝影
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紫斑蝶今年罕見在夏季大爆發，南投景點「鹿芝谷」湧現成千上萬的紫斑蝶遷徙過境。記者賴香珊／攝影
紫斑蝶今年罕見在夏季大爆發，南投景點「鹿芝谷」湧現成千上萬的紫斑蝶遷徙過境。記者賴香珊／攝影

紫斑蝶今年罕見在夏季大爆發，南投景點「鹿芝谷」湧現成千上萬的紫斑蝶遷徙過境。記者賴香珊／攝影
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紫斑蝶今年罕見在夏季大爆發，南投景點「鹿芝谷」湧現成千上萬的紫斑蝶遷徙過境。記者賴香珊／攝影
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墨西哥 埔里 紫斑蝶

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