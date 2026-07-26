炒米糠誘捕寄居蟹 墾管處發起「拒絕陸寄居蟹買賣」保育行動

墾丁國家公園擁有全台最豐富的陸蟹生態，也是陸寄居蟹重要的棲息環境。近期發生多起民眾盜抓寄居蟹事件，墾管處發起「還蟹自然－拒絕陸寄居蟹買賣」保育行動，呼籲民眾「不買賣、不捕捉、不撿殼」，從消費端降低非法採捕，讓陸寄居蟹回歸自然棲地。

近期包括車城鄉後灣村等地，地方保育志工巡查時發現海岸林中，竟設有「炒米糠」陷阱誘捕寄居蟹，有的陷阱已捕獲上百隻。墾管處獲報後要求保七總隊第八大隊加強巡邏，不過仍時會發現捕抓寄居蟹的陷阱。

後灣志工表示，過去曾因貝殼數量不足，寄居蟹只能選擇蝸牛殼居住，有此甚至還撿廢棄的瓶蓋、罐子生活，在地居民因此發起「捐螺殼讓寄居蟹有家住」的活動，寄居蟹才有殼可居，沒想到保育成果竟引來不消份子覬覦。

墾管處表示，陸寄居蟹是海岸生態系重要指標物種，生命橫跨陸域與海域，肩負著海岸生態循環的重要角色，若遭捕捉販售將影響海洋生態。除了墾丁外，包括台東、小琉球及壽山等地都有相同問題，因此便串聯相關機關團體一起提出倡議行動，希望引發更多關注。

墾管處表示，守護陸寄居蟹讓牠們自在生活於原本棲地，期盼大家以守護取代消費，讓陸寄居蟹能永遠生存於台灣海岸，若有發現捕捉陸蟹或破壞陸蟹棲地，可通報墾丁國家公園管理處（08-8861321）或保七總隊第八大隊（08-8861331）。

墾丁國家公園管理處發起「還蟹自然－拒絕陸寄居蟹買賣」保育行動，呼籲民眾「不買賣、不捕捉、不撿殼」。圖／墾管處提供

皺紋寄居蟹。圖／墾管處提供

椰子蟹。圖／墾管處提供