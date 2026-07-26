聽新聞
0:00 / 0:00
生多所打造台灣最大鳥類標本典藏庫 目前超過1.7萬件標本入庫
農業部生物多樣性研究所透過公民參與，建立目前台灣鳥類最完整的標本典藏庫，總計600多種、1萬7000多件標本入庫，約占台灣正式列入675種鳥種紀錄中的90%。這些鳥類標本接受學術單位申請進行研究，也在全台各地的博物館和展示館陳列展示，供民眾參觀。
國內著名鳥類標本製作專家、生物多樣性研究所主任姚正得表示，從2014年至2026年開辦鳥類標本製作研習班，每年寒暑假期間都有超過100位自費報名的學員，累計13年至今，已有1188位學員參加。生多所的鳥類標本是學員們一件件從學習過程中重製，不分年齡、學經歷，大家一起接受培訓成為巧手標本師，讓枉死的飛羽精靈重現美好，栩栩重生。
姚正得指出，目前收藏1萬7000多件的鳥類標本，都是透過公民參與式的「公民科學」，每一件都來自台灣各地熱心民眾從不同角落撿拾而來，大多數民眾都熱愛生命，並珍惜這些飛羽精靈的大體，讓台灣有機會建立最完整的鳥類標本典藏庫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。