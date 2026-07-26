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生多所打造台灣最大鳥類標本典藏庫 目前超過1.7萬件標本入庫

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
生多所標本室，典藏最完整的台灣鳥類標本。圖／姚正得提供
生多所標本室，典藏最完整的台灣鳥類標本。圖／姚正得提供

農業部生物多樣性研究所透過公民參與，建立目前台灣鳥類最完整的標本典藏庫，總計600多種、1萬7000多件標本入庫，約占台灣正式列入675種鳥種紀錄中的90%。這些鳥類標本接受學術單位申請進行研究，也在全台各地的博物館和展示館陳列展示，供民眾參觀。

國內著名鳥類標本製作專家、生物多樣性研究所主任姚正得表示，從2014年至2026年開辦鳥類標本製作研習班，每年寒暑假期間都有超過100位自費報名的學員，累計13年至今，已有1188位學員參加。生多所的鳥類標本是學員們一件件從學習過程中重製，不分年齡、學經歷，大家一起接受培訓成為巧手標本師，讓枉死的飛羽精靈重現美好，栩栩重生。

姚正得指出，目前收藏1萬7000多件的鳥類標本，都是透過公民參與式的「公民科學」，每一件都來自台灣各地熱心民眾從不同角落撿拾而來，大多數民眾都熱愛生命，並珍惜這些飛羽精靈的大體，讓台灣有機會建立最完整的鳥類標本典藏庫。

農業部

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