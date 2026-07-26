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北勢溪首度發現陽明山吻鰕虎 解開30年溪流生態謎團

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
北勢溪第一次出現陽明山吻鰕虎，圖為雄魚。圖／新北市農業局提供
北勢溪第一次出現陽明山吻鰕虎，圖為雄魚。圖／新北市農業局提供

新北市推動封溪護魚政策多年，持續透過封溪護魚、棲地保育、生態監測及社區巡守等措施守護溪流環境。近期委託台灣海洋大學研究團隊辦理北勢溪流域魚類資源調查，首度於北勢溪上游原始支流發現珍貴原生魚類「陽明山吻鰕虎」族群，不僅解開困擾研究人員30年的溪流生態謎團，也展現長期推動溪流保育與封溪護魚工作的具體成果，讓人驚喜。

北勢溪為淡水河流域重要水系，也是新北封溪護魚重點區域之一。過去30年來，雖然基隆河水系已有陽明山吻鰕虎的分布紀錄，但北勢溪始終未曾有正式調查紀錄，成為溪流魚類研究的重要課題。

當地居民口中一直流傳著一種俗稱「山狗竿仔」的小型魚類，推測即為陽明山吻鰕虎，只是牠長期棲息於森林覆蓋完整、人為干擾極低的深山小型支流，因此在水量豐沛、道路可及的溪段始終難覓蹤跡。今年研究團隊深入一般調查不易抵達的上游原始支流，進行魚類多樣性調查，終於在原始林下的小型溪流中發現其族群，不僅解開困擾研究人員30年的生態謎團，也證實北勢溪仍保有適合珍貴原生魚類棲息的優良環境。

新北市農業局長諶錫輝說，陽明山吻鰕虎是近年由台灣海洋大學研究團隊發表的世界新種，屬於北台灣少數溪流陸封型鰕虎魚類，一生皆在出生溪流中完成成長與繁殖，不需洄游至海洋；其魚卵較大，仔魚孵化後即可在溪流中活動，因此對溪流棲地完整性及水質條件要求相當高，是溪流健康的重要指標。

諶錫輝談到，完整且少受人為干擾的溪流棲地，是珍貴原生魚類穩定繁衍的重要關鍵，提醒民眾切勿因宗教放生或民俗活動等非保育目的，任意將魚類及其他水產放流至自然水域，以免造成外來物種入侵或破壞生態。

北勢溪陽明山吻鰕虎棲地圖。圖／新北市農業局提供
北勢溪陽明山吻鰕虎棲地圖。圖／新北市農業局提供

陽明山吻鰕虎，圖為雄魚。圖／新北市農業局提供
陽明山吻鰕虎，圖為雄魚。圖／新北市農業局提供

陽明山 魚類 淡水河

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