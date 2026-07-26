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家裡突飛進超大隻「神祕怪蟲」 新北農業局：趕走就好不需趕盡殺絕

聯合報／ 記者林昭彰王慧瑛／新北即時報導
「異歧蔗蝗」特徵包括頭頂黑白黃相間的條紋（像戴了安全帽），後腿帶有鮮紅色，擅長跳躍與飛行。活躍高峰期為5月至10月，愛藏身在雜草叢、農田邊緣。圖／新北市農業局提供
「異歧蔗蝗」特徵包括頭頂黑白黃相間的條紋（像戴了安全帽），後腿帶有鮮紅色，擅長跳躍與飛行。活躍高峰期為5月至10月，愛藏身在雜草叢、農田邊緣。圖／新北市農業局提供

近期大量出沒於新北都會區的蝗蟲為異歧蔗蝗，活動期多為夏末秋初，因近期天氣高溫潮濕，大量出沒屬自然現象，新北農業局說，異歧蔗蝗未被農業部列為農業害蟲，也非入侵外來種，無攻擊性亦不會傳染疾病，且不具長距離飛行的能力，民眾無須太過恐慌。

新北有民眾反映，近期最近家裡突然飛進超大隻的「神祕怪蟲」，讓人驚恐。新北農業局說，這隻綠色蝗蟲其實是「異歧蔗蝗」，現正處於「大發生期」，這屬於正常的季節性現象，若異歧蔗蝗入侵室內或啃咬盆栽，建議可用捕蟲網、塑膠袋及掃把等物理方式移除，牠們沒有毒性或攻擊性。

透過兩大特徵可一眼認出「異歧蔗蝗」，包括頭頂黑白黃相間的條紋（像戴了安全帽），後腿帶有鮮紅色，擅長跳躍與飛行。活躍高峰期為5月至10月，最愛藏身處雜草叢、農田邊緣

不小心登門拜訪或遇到怎麼辦？農業局建議，「趕走就好」不需趕盡殺絕，可採溫和驅離，使用無傷害器具將牠們引導、驅離出戶外。

無痛捕捉方式為用透明容器、夾鏈袋或塑膠袋罩住牠，帶到戶外放生。天然防禦方式為，在窗邊或出入口噴灑天然驅蟲噴劑，避免化學藥劑殘留，又能達到效果。

「異歧蔗蝗只是短暫的過客，屬於季節限定的大自然的小房客，生命周期很短。」新北農業局指出，隨著天氣轉涼，異歧蔗蝗會漸漸消失，民眾無須太焦慮。

新北農業局說，異歧蔗蝗未被農業部列為農業害蟲，也非入侵外來種，無攻擊性亦不會傳染疾病，且不具長距離飛行的能力，民眾無須太過恐慌。圖／新北市農業局提供
新北農業局說，異歧蔗蝗未被農業部列為農業害蟲，也非入侵外來種，無攻擊性亦不會傳染疾病，且不具長距離飛行的能力，民眾無須太過恐慌。圖／新北市農業局提供
新北農業局說，異歧蔗蝗未被農業部列為農業害蟲，也非入侵外來種，無攻擊性亦不會傳染疾病，且不具長距離飛行的能力，民眾無須太過恐慌。圖／新北市農業局提供
新北農業局說，異歧蔗蝗未被農業部列為農業害蟲，也非入侵外來種，無攻擊性亦不會傳染疾病，且不具長距離飛行的能力，民眾無須太過恐慌。圖／新北市農業局提供

農業部 新北

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