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黑熊又出沒！山友在雪霸油婆蘭山屋下山時發現黑熊 雪管處提應變措施

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
吳姓山友分享在雪霸國家公園油婆蘭山屋下山路段發現台灣黑熊的經驗。圖／取自雪霸國家公園官網
吳姓山友分享在雪霸國家公園油婆蘭山屋下山路段發現台灣黑熊的經驗。圖／取自雪霸國家公園官網

雪霸國家公園油婆蘭山屋下山路段最近發現台灣黑熊蹤跡，雪霸國家公園管理處提供相關預防措施並呼籲山友務必提高警覺。

雪霸管理處表示，最近有山友分享登山資訊，7月22日於油婆蘭下山途中發現台灣黑熊；依山友描述，黑熊當時正在密林中覓食，因植被遮蔽未能拍攝完整畫面。感謝山友主動分享資訊，也提醒近期欲前往油婆蘭山區及周邊山域活動的山友務必提高警覺，做好人熊共存的安全準備。

雪管處指出，進入黑熊棲息環境，請做好各項預防措施，包括結伴同行，避免單獨行動； 盡量避免晨昏及夜間活動； 攜帶熊鈴等可發出聲響的物品，讓黑熊提早察覺人類並主動避開； 妥善收納食物、廚餘及垃圾，不留下任何可能吸引黑熊的氣味；建議攜帶防熊噴霧，以備緊急情況使用。

雪管處呼籲，如果遇見台灣黑熊，請保持冷靜。 遠距離發現黑熊時，切勿靠近、追拍、餵食或刻意吸引牠的注意； 面向黑熊並保持鎮定，緩慢且安靜地往反方向離開，避免奔跑；若黑熊持續接近或出現威嚇行為，仍應面向黑熊，盡可能拉開距離並尋找適當掩護；如果人熊距離過近，必要時可大聲喝斥、揮舞器具嚇阻，並使用防熊噴霧協助脫身。

吳姓山友在臉書社團分享表示，很幸運發現台灣黑熊，但是也嚇得大氣不敢喘一下。

雪管處提醒，遇黑熊時切勿裝死，也不要爬樹，因為人爬樹比不過黑熊，山林是野生動物的家園，我們只是短暫的訪客，當走進山林就是走進台灣黑熊等野生動物的家。不干擾、不追逐、不餵食、不留下垃圾，要以友善方式親近自然，讓人與野生動物都能安心共享這片珍貴的山林。

今年3月16日大鹿林道東線9.5公里處也有民眾目擊台灣黑熊出沒，並提供影像紀錄。林業及自然保育署新竹分署當時也提出警告，強調大鹿林道東線、觀霧地區及九九山莊周邊範圍為台灣黑熊出沒的熱區，九九山莊及周邊監測區域多次拍攝到黑熊影像，顯示台灣黑熊活動範圍廣泛，且族群逐漸往淺山地區擴張、接近人類活動區域的趨勢，請山友進出該路段時提高警覺。

吳姓山友分享在雪霸國家公園油婆蘭山屋下山路段發現台灣黑熊蹤跡。圖／取自雪霸國家公園官網
吳姓山友分享在雪霸國家公園油婆蘭山屋下山路段發現台灣黑熊蹤跡。圖／取自雪霸國家公園官網

台灣黑熊 雪霸

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