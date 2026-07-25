黑熊又出沒！山友在雪霸油婆蘭山屋下山時發現黑熊 雪管處提應變措施

雪霸國家公園油婆蘭山屋下山路段最近發現台灣黑熊蹤跡，雪霸國家公園管理處提供相關預防措施並呼籲山友務必提高警覺。

雪霸管理處表示，最近有山友分享登山資訊，7月22日於油婆蘭下山途中發現台灣黑熊；依山友描述，黑熊當時正在密林中覓食，因植被遮蔽未能拍攝完整畫面。感謝山友主動分享資訊，也提醒近期欲前往油婆蘭山區及周邊山域活動的山友務必提高警覺，做好人熊共存的安全準備。

雪管處指出，進入黑熊棲息環境，請做好各項預防措施，包括結伴同行，避免單獨行動； 盡量避免晨昏及夜間活動； 攜帶熊鈴等可發出聲響的物品，讓黑熊提早察覺人類並主動避開； 妥善收納食物、廚餘及垃圾，不留下任何可能吸引黑熊的氣味；建議攜帶防熊噴霧，以備緊急情況使用。

雪管處呼籲，如果遇見台灣黑熊，請保持冷靜。 遠距離發現黑熊時，切勿靠近、追拍、餵食或刻意吸引牠的注意； 面向黑熊並保持鎮定，緩慢且安靜地往反方向離開，避免奔跑；若黑熊持續接近或出現威嚇行為，仍應面向黑熊，盡可能拉開距離並尋找適當掩護；如果人熊距離過近，必要時可大聲喝斥、揮舞器具嚇阻，並使用防熊噴霧協助脫身。

吳姓山友在臉書社團分享表示，很幸運發現台灣黑熊，但是也嚇得大氣不敢喘一下。

雪管處提醒，遇黑熊時切勿裝死，也不要爬樹，因為人爬樹比不過黑熊，山林是野生動物的家園，我們只是短暫的訪客，當走進山林就是走進台灣黑熊等野生動物的家。不干擾、不追逐、不餵食、不留下垃圾，要以友善方式親近自然，讓人與野生動物都能安心共享這片珍貴的山林。

今年3月16日大鹿林道東線9.5公里處也有民眾目擊台灣黑熊出沒，並提供影像紀錄。林業及自然保育署新竹分署當時也提出警告，強調大鹿林道東線、觀霧地區及九九山莊周邊範圍為台灣黑熊出沒的熱區，九九山莊及周邊監測區域多次拍攝到黑熊影像，顯示台灣黑熊活動範圍廣泛，且族群逐漸往淺山地區擴張、接近人類活動區域的趨勢，請山友進出該路段時提高警覺。