商業運送動物新規 犬貓不得裝紙箱、禁運未開眼幼兔

動保團體日前指控，每年有百萬隻雛雞、雛鴨、兔、鼠、刺蝟、寵物鳥等動物，如受虐般被當貨物由台鐵行包車運送，運輸過程缺乏適當照料，甚至出現生病死亡。為此，農業部今發布「動物運送通則性指引」，適用以商業目的進行的動物運輸，規範運輸業者注意事項，包括犬貓不得使用紙箱裝載、不得運送未開眼的幼兔、出生兩週內的天竺鼠等，如違反指引，將依個案事實以動保法裁處，開罰1.5萬到7.5萬元。

農業部表示，為確保運送動物的福利及安全，已依據動物保護法訂定動物運送管理辦法，至於非屬動物運送管理辦法適用的動物種類，為提供更具可操作性的參考指引，以利商業運輸業者依循，進一步訂定「動物運送通則性指引」，內容包括運送原則、運送人員責任、運送規畫與運送前準備、運輸工具及容器、運送過程等通則性內容。

農業部指出，動物保護法針對飼主責任及動物運送，已有原則性規範，要求運送動物應注意食物、飲水、排泄、環境及安全，並避免動物遭受驚嚇、痛苦或傷害，且任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。此外，針對運輸頻繁度高、量體較大的經濟動物，以及特殊性保育類野生動物，農業部也已經訂有動物運送管理辦法，規範運送方式、工具及運送人員資格。

農業部動物保護司副司長陳中興說，經濟動物、野生動物、實驗動物都已經有相關運輸規範，家戶動物運輸條件通常不會太差，因此沒有特別規定，今天發布的「動物運送通則性指引」主要是針對商業運輸，以商業目的運送倉鼠、兔子或犬貓等過程，運輸業者必須注意的事項。

農業部說明，「動物運送通則性指引」除通則性內容，也針對犬、貓、兔、其他哺乳類及實驗動物附加特別注意事項，如犬貓不得使用紙箱裝載、短顱犬貓應放置於通風良好位置並避免與其他貨物密集混放堆疊、不得運送未開眼幼兔、倉鼠幼鼠及出生兩周內天竺鼠幼鼠等。

陳中興強調，該指引已送交通部轉知相關運輸業者參考運用。如違反指引，將依個案事實依動物保護法第五條第二項裁處，開罰一點五萬到七點五萬元。