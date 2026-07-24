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海豚秀BYE BYE！花蓮海洋公園轉型守護基地 探索體驗海豚日常

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮遠雄海洋公園轉型「海豚守護基地」，今天啟用，揚棄過往海豚秀，改以海豚自然行為做呈現。記者王燕華／報導
花蓮遠雄海洋公園轉型「海豚守護基地」，今天啟用，揚棄過往海豚秀，改以海豚自然行為做呈現。記者王燕華／報導

花蓮遠雄海洋公園「海豚秀」曾是招牌展演節目，隨動物福利觀念抬頭，轉型成「海豚守護基地」，以生態教育為核心，今天啟用，同步推出後場探索體驗，由照護員帶領近距離一窺海豚的日常，包括客製化的飲食、健康照護等，更深入了解海豚習性。

遠雄海洋公園是全台第一座海洋主題樂園，「海豚秀」展演多年來帶給全台不少親子歡笑，但隨著動物保育的觀念成長，園方歷經10年規畫與轉型，宣布娛樂表演的海豚秀正式退場，轉型為守護海豚的基地，以海豚自然行為搭配照護員解說，讓遊客從欣賞海豚到理解海豚。

海洋公園專業總監郭雅卿說，「海豚守護基地」是一座結合科研、教育與保育推廣的海洋教育基地，透過互動體驗、解說等，帶領遊客了解海洋生物健康監測及照護工作的科學基礎。

生態展演與海豚秀最大的不同，是不再安排娛樂性特技，透過故事及海豚自然行為的呈現，並搭配解說，介紹鯨豚生態、照護及醫療管理等工作。配合基地開幕，推出「發現之旅」及「海豚有約」兩個探索活動，帶領民眾深入平常看不到的後場，看看海豚照顧的工作。

「海豚有約」結合動物照護與海洋教育，可與園區內海豚明星們相見歡，近距離觀察與學習海豚生態，每梯次限6人，試營運價700元；「發現之旅」則帶領接近海豚日常生活，包括醫療檢查、餌料準備與分配、自主訓練等，每梯次限15人，試營運價399元。

遠雄海洋公園表示，近年持續與海洋保育相關單位合作推動海洋生物救援、復育與照護，像是與中華鯨豚協會合作照護的綠蠵龜「司康」，以及去年10月在花蓮定置漁場發現的一隻波口鱟頭鱝，都在今年4月經照護、復健後，重返大海。

花蓮遠雄海洋公園轉型「海豚守護基地」，今天啟用，揚棄過往海豚秀，改以海豚自然行為做呈現。記者王燕華／報導
花蓮遠雄海洋公園轉型「海豚守護基地」，今天啟用，揚棄過往海豚秀，改以海豚自然行為做呈現。記者王燕華／報導

花蓮遠雄海洋公園轉型「海豚守護基地」，今天啟用，揚棄過往海豚秀，改以海豚自然行為做呈現。記者王燕華／報導
花蓮遠雄海洋公園轉型「海豚守護基地」，今天啟用，揚棄過往海豚秀，改以海豚自然行為做呈現。記者王燕華／報導

花蓮 海豚

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