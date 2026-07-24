快訊

中職傳奇捕手報考郵局！臉書曝心聲：熱情很美 但生活很真實

財神爺們有分工！命理師喊別拜錯：升官加薪、求業績、化解小人這樣拜

碎掉也可以！手機殼、螢幕保護貼回收送200、加碼免費送衛生紙

聽新聞
0:00 / 0:00

運送動物新規 犬貓不得裝紙箱、禁未開眼幼兔鼠

中央社／ 台北24日電

農業部今天發布「動物運送通則性指引」，犬貓不得使用紙箱裝載，禁止運送未開眼的幼兔、倉鼠幼鼠及出生2週內的天竺鼠幼鼠等，若違反指引規定，將就個案事實依動保法查處。

農業部表示，動保法針對飼主責任及動物運送，已有原則性規範，要求運送動物應注意食物、飲水、排泄、環境及安全，並避免動物遭受驚嚇、痛苦或傷害，且任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。此外，針對運輸頻繁度高、量體較大的經濟動物，及特殊性的保育類野生動物，已在民國94年訂定運送管理辦法。

至於非屬動物運送管理辦法適用的動物種類，農業部為提供更具可操作性的實務參考指引，以利商業運輸業者依循，進一步訂定「動物運送通則性指引」。

根據新公布的 「動物運送通則性指引」，包含運送原則、運送人員責任、運送規劃與運送前準備、運輸工具及容器、運送過程等通則性內容，讓運輸業者得據以訂定或調整運輸規範，落實動物保護法有關動物運送的規定。

農業部表示，「動物運送通則性指引」是以動物保護法為原則，適用國內以商業目的進行的動物運送；除通則性內容外，另針對犬、貓、兔、其他哺乳類及實驗動物附加特別注意事項，如犬貓不得使用紙箱裝載、短顱犬貓應放置於通風良好位置、不得運送未開眼的幼兔、倉鼠幼鼠及出生2週內的天竺鼠幼鼠等。

農業部指出，這項指引已送交通部轉知相關運輸業者參考運用，請業者在運送動物時能依循，避免造成動物痛苦、傷害及緊迫為核心原則，運送前審慎評估動物適運性，並依動物種類、生理狀態、運送距離及運輸條件等因素，採取適當的管理措施，確保運送過程中的動物福利。如有違反指引的情形，將就個案事實依動保法查處。

農業部 動物

延伸閱讀

狂犬病疫情未解 農業部延長19處森林育樂場域禁帶哺乳寵物入園

新北迷途烏骨雞藏身輪胎山 竟是雞界「哈巴狗」

狗群深夜圍攻咬死貓監視器拍下驚悚畫面 嘉市府追查行凶狗群

動物園「夜貓子」登場！石虎打頭陣 北市動物園25日保育員開講

相關新聞

熱心民眾助力 生多所建全台最大1.7萬件鳥類標本庫

農業部生物多樣性研究所建立目前最大、最完整台灣鳥類標本典藏庫，共600餘種（約占台灣列入675種鳥種紀錄中的90%）、1...

當心狂犬病！新北動保處：白鼻心流口水很危險

台灣仍屬狂犬病疫區，暑假戶外活動增加，新北市動保處提醒，狂犬病感染動物未必外觀明顯異常，但若白天看見夜行性野生動物（如鼬獾、白鼻心）出沒，且看起來不怕人、有流口水、行動詭異或有攻擊行為，就可能是警訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。