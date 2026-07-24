運送動物新規 犬貓不得裝紙箱、禁未開眼幼兔鼠

農業部今天發布「動物運送通則性指引」，犬貓不得使用紙箱裝載，禁止運送未開眼的幼兔、倉鼠幼鼠及出生2週內的天竺鼠幼鼠等，若違反指引規定，將就個案事實依動保法查處。

農業部表示，動保法針對飼主責任及動物運送，已有原則性規範，要求運送動物應注意食物、飲水、排泄、環境及安全，並避免動物遭受驚嚇、痛苦或傷害，且任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。此外，針對運輸頻繁度高、量體較大的經濟動物，及特殊性的保育類野生動物，已在民國94年訂定運送管理辦法。

至於非屬動物運送管理辦法適用的動物種類，農業部為提供更具可操作性的實務參考指引，以利商業運輸業者依循，進一步訂定「動物運送通則性指引」。

根據新公布的 「動物運送通則性指引」，包含運送原則、運送人員責任、運送規劃與運送前準備、運輸工具及容器、運送過程等通則性內容，讓運輸業者得據以訂定或調整運輸規範，落實動物保護法有關動物運送的規定。

農業部表示，「動物運送通則性指引」是以動物保護法為原則，適用國內以商業目的進行的動物運送；除通則性內容外，另針對犬、貓、兔、其他哺乳類及實驗動物附加特別注意事項，如犬貓不得使用紙箱裝載、短顱犬貓應放置於通風良好位置、不得運送未開眼的幼兔、倉鼠幼鼠及出生2週內的天竺鼠幼鼠等。

農業部指出，這項指引已送交通部轉知相關運輸業者參考運用，請業者在運送動物時能依循，避免造成動物痛苦、傷害及緊迫為核心原則，運送前審慎評估動物適運性，並依動物種類、生理狀態、運送距離及運輸條件等因素，採取適當的管理措施，確保運送過程中的動物福利。如有違反指引的情形，將就個案事實依動保法查處。