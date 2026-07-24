熱心民眾助力 生多所建全台最大1.7萬件鳥類標本庫

農業部生物多樣性研究所建立目前最大、最完整台灣鳥類標本典藏庫，共600餘種（約占台灣列入675種鳥種紀錄中的90%）、1.7萬餘件標本，這是生多所透過公民參與方式打造成果。

農業部今天發布新聞稿表示，這些鳥類標本接受各界基於學術研究、生態教育或保育推廣等目的利用，也在全台各地博物館和展示館陳列展示。

生多所說，2014年起開辦鳥類標本製作研習班，每年寒、暑假超過100名自費報名學員，累計13年已1188名學員參加，生多所鳥類標本是學員們一件件從學習過程中重製，不分年齡、學經歷，一起接受培訓成為巧手標本師，讓這些飛羽精靈重現美好，栩栩如生。

立體紙雕藝術家董碧娥說，參訪生多所發現，學術機構標本也是藝術，標本靈活模樣，彷彿時空瞬間凝固，欣賞就從內心開始對話。

生多所說，標本來源是台灣各地熱心民眾從不同角落撿拾而得，大多數民眾熱愛生命，珍惜這些飛羽精靈，讓台灣有機會建立最完整鳥類標本典藏庫。