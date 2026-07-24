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當心狂犬病！新北動保處：白鼻心流口水很危險

聯合報／ 記者林昭彰王長鼎／新北即時報導
鼬獾經常被誤認是白鼻心，2種都是高度狂犬病帶源動物，看到時千萬不要靠近觸碰避免咬傷。圖／新北市動保處提供
鼬獾經常被誤認是白鼻心，2種都是高度狂犬病帶源動物，看到時千萬不要靠近觸碰避免咬傷。圖／新北市動保處提供

台灣仍屬狂犬病疫區，暑假戶外活動增加，新北市動保處提醒，狂犬病感染動物未必外觀明顯異常，但若白天看見夜行性野生動物（如鼬獾、白鼻心）出沒，且看起來不怕人、有流口水、行動詭異或有攻擊行為，就可能是警訊。

經統計，新北市今年1月至6月處理野生動物救援共292件，其中狂犬病高風險物種白鼻心及鼬獾就有200件，占比高達七成，且近年陸續出現在板橋淡水、新店等都會型社區，動保處提醒民眾若遇見野生動物，應保持距離，切勿好奇伸手觸摸、餵食或靠近。

所有哺乳類動物都可感染狂犬病，主要透過確診動物唾液經由傷口傳播，屬於人畜共通傳染病。民眾除應每年為家中犬貓施打狂犬病疫苗，應避免接觸，寵物外出時可能對野生動物產生好奇，飼主應繫緊牽繩阻止靠近嗅聞、追逐攻擊野生動物。

白鼻心及鼬獾原生活於丘陵地，新店某民宅曾發現野生白鼻心，住戶將母獸區離才發現屋內留下4隻剛開眼的幼獸，最後由動保處接手人工哺育，完成野化後野放。

白鼻心已逐漸適應都市生活，不少民眾在社區天花板、住宅夾層、工廠屋頂，甚至都會區運動場館發現蹤跡。當野生動物與人類生活空間重疊，可以透過防範措施避免進入家中，如封堵動物可能進入屋內的通道、洞口，不將垃圾放置開放空間或室外，戶外垃圾桶應加蓋上鎖，斷絕食物來源，減少野生動物入侵住宅及接觸機會。

新北市動保處呼籲，一旦被動物咬傷，請保持冷靜牢「記」動物特徵，用大量肥皂、清水「沖」洗15分鐘並以優碘消毒傷口。盡速「送」醫評估是否接種疫苗。盡可能將咬人動物繫留「觀」察10天（若動物兇性大發，不要冒險捕捉）。

尤其暑假戶外活動增加，山區與郊外人流提升，更需保持距離與警覺，「不要接觸，就是最好的保護」。並記得預防狂犬病「2不1要」，不棄養寵物、不接觸野生動物，要確實每年帶寵物施打疫苗。

所有哺乳類動物都可感染狂犬病，主要透過確診動物唾液經由傷口傳播，屬於人畜共通傳染病。民眾除應每年為家中犬貓施打狂犬病疫苗，也應避免接觸。圖／新北市動保處提供
所有哺乳類動物都可感染狂犬病，主要透過確診動物唾液經由傷口傳播，屬於人畜共通傳染病。民眾除應每年為家中犬貓施打狂犬病疫苗，也應避免接觸。圖／新北市動保處提供

被動物咬傷時，遵循「1記、2沖、3送、4觀」預防狂犬病。圖／新北市動保處提供
被動物咬傷時，遵循「1記、2沖、3送、4觀」預防狂犬病。圖／新北市動保處提供

今年狂犬病已發現33件鼬獾陽性案例，其餘檢驗結果皆為陰性（防檢署公開資料，統計至6月30日）。圖／新北市動保處提供
今年狂犬病已發現33件鼬獾陽性案例，其餘檢驗結果皆為陰性（防檢署公開資料，統計至6月30日）。圖／新北市動保處提供

狂犬病 淡水 板橋

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