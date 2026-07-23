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小三通又見夾帶動物！台南婦夾藏83隻名貴甲蟲赴廈門 海巡X光機逮正著

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導
第九岸巡隊今天中午執行旅客安檢時，X光機發現一名林姓女子行李影像異常，當場查獲夾藏83隻活體甲蟲，共15個品種，市值約10多萬元，全案已函送海關依法處理。圖／第九岸巡隊提供
第九岸巡隊今天中午執行旅客安檢時，X光機發現一名林姓女子行李影像異常，當場查獲夾藏83隻活體甲蟲，共15個品種，市值約10多萬元，全案已函送海關依法處理。圖／第九岸巡隊提供

金門水頭港小三通再傳旅客夾帶活體動物闖關。海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天中午執行旅客安檢時，X光機發現一名林姓女子行李影像異常，當場查獲夾藏83隻活體甲蟲，共15個品種，業內人士預估市值約10多萬元，其中包括收藏市場熱門的戰神、毛象及亞克等高價甲蟲，部分單價1隻高達5千至8千元，全案已函送海關依法處理。

第九岸巡隊指出，1名年約65歲的台籍林姓婦人，昨日自高雄搭機抵達金門，今日中午12時15分準備搭乘小三通客輪前往中國廈門時，在水頭安檢所接受安全檢查，安檢人員透過X光機發現其隨身行李內容物可疑，開箱檢查後查獲83隻活體甲蟲，均未依規定申報。

林女供稱，這批甲蟲是朋友委託她代為攜帶，不知道是什麼東西，也並不知道相關規定，海巡仍依規定查扣，全案函送主管機關依法裁處。

查獲的甲蟲隨後送交國立屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定，初步確認均非保育類野生動物，但因涉及未依規定攜帶活體動物出境，仍須依法究辦。

事實上，這已是第九岸巡隊近1個月內第2度查獲類似案件。早在6月24日，海巡人員同樣利用X光機執行小三通旅客安檢時，查獲黃姓旅客未經申報，在隨身行李內夾藏248隻活體甲蟲，企圖攜往廈門，也遭當場攔查，全案同樣函送主管機關處理。

海巡表示，短短一個月內連續查獲兩起活體甲蟲闖關案件，顯示強化科技安檢措施已發揮成效，未來將持續精進科技輔助安檢設備，並加強第一線人員教育訓練，對任何利用小三通夾帶動植物違規出入境的行為，都將依法查辦，絕不寬貸。

此外，碼頭相關人員也提醒，近期在旅客行李秤重時，常發現有民眾「聖母心」氾濫，出於好意協助陌生人搬運或合併秤重行李，疑似替俗稱「水客」人士攜帶物品，相關人員呼籲，切勿替來路不明人士攜帶或托運行李，若行李內夾藏違禁品或未申報物品，即使自稱不知情，仍可能面臨法律責任，旅客務必提高警覺。

第九岸巡隊今天中午執行小三通旅客安檢時，X光機發現一名林姓女子行李影像異常，當場查獲夾藏83隻活體甲蟲，共15個品種，全案已函送海關依法處理。圖／第九岸巡隊提供
第九岸巡隊今天中午執行小三通旅客安檢時，X光機發現一名林姓女子行李影像異常，當場查獲夾藏83隻活體甲蟲，共15個品種，全案已函送海關依法處理。圖／第九岸巡隊提供

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天中午執行小三通旅客安檢時，X光機發現一名林姓女子行李影像異常，當場查獲夾藏83隻活體甲蟲，共15個品種，全案已函送海關依法處理。圖／第九岸巡隊提供
海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天中午執行小三通旅客安檢時，X光機發現一名林姓女子行李影像異常，當場查獲夾藏83隻活體甲蟲，共15個品種，全案已函送海關依法處理。圖／第九岸巡隊提供

林姓女子遭查獲夾藏83隻活體甲蟲，共15個品種，當中戰神甲蟲屬於高價甲蟲，業內人士預估一隻要價5千元。圖／第九岸巡隊提供
林姓女子遭查獲夾藏83隻活體甲蟲，共15個品種，當中戰神甲蟲屬於高價甲蟲，業內人士預估一隻要價5千元。圖／第九岸巡隊提供

林姓女子遭查獲夾藏83隻活體甲蟲，共15個品種，當中亞克甲蟲屬於高價甲蟲，業內人士預估一隻要價5千元。圖／第九岸巡隊提供
林姓女子遭查獲夾藏83隻活體甲蟲，共15個品種，當中亞克甲蟲屬於高價甲蟲，業內人士預估一隻要價5千元。圖／第九岸巡隊提供

小三通 廈門

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