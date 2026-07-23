【動物冷知識】科學家搶恐龍命名爆「化石大戰」 牠慘消失112年才平反

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？過去曾爆發一場「化石大戰」，科學家為了搶先替新發現的化石命名，常常只因為外觀上有些許差異，就將其視為不同的恐龍。結果經過後續研究才發現，其中不少其實都是同一種動物！

今天，就讓我們一起來看看 3 個有趣的化石動物冷知識吧！

雷龍的化石首次在1879年被發現，但後來科學家認為雷龍與更早之前發現的迷惑龍應該是同一種恐龍，所以在1903年就不再使用雷龍這個名稱。

直到更多化石研究，發現了兩者更多的差異，最終在2015年又重新叫回雷龍，居然消失了112年！

除了雷龍，禽龍也有一段逗趣的誤會。禽龍有一個標誌性的大拇指，末端長著圓錐狀的尖刺。

這根拇指可能是用來防禦掠食者、挖掘植物，甚至是同類之間互相展示與打鬥的武器。不過早期科學家誤以為這根尖刺長在鼻子上，感覺也很帥啊～直到後來發現更多完整化石後，才確定那其實是禽龍的大拇指。

另外在19世紀的時候發生了一場「化石戰爭」，科學家想搶快幫新化石命名，常把外觀不同的化石誤認為新物種。

異特龍就是例子之一，早期會有許多不同的恐龍化石，後來才發現其實都是異特龍，只是年齡、性別或保存差異，最後都被重新歸入異特龍。

就像玩寶可夢猜猜我是誰，結果每一個都是皮卡丘一樣！

參考資料：1、2、3