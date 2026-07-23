綠島護蟹14年不停歇 遊客與志工蹲馬路送抱卵母蟹平安過關

每年6月至9月是綠島旅遊旺季，同時也是奧氏後相手蟹的重要繁殖季節，但也常淪為輪胎下的「胎下亡魂」。為降低路殺悲劇，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處綠島工作站攜手保育人士，連續14年舉辦「蟹蟹您的愛－護蟹俠客行」，邀請遊客一起化身護蟹志工，守護陸蟹生命。

東管處綠島工作站主任王芸琪表示，奧氏後相手蟹平時棲息在山區，每年6月至9月、尤其每月24日至29日前後，是母蟹前往海邊釋幼的重要時期，偏偏與綠島暑假旅遊旺季重疊，車流增加也提高了路殺風險。因此東管處每年都會舉辦護蟹活動，希望透過民眾共同參與，讓更多母蟹能順利完成繁殖使命。

她也呼籲，民眾若在護蟹期間夜間行經環島公路，務必減速慢行，留意路面是否有陸蟹或護蟹志工，給這群小生命多一點通行空間，也讓綠島珍貴的生態得以永續。

夜幕低垂後，一群護蟹志工與遊客，拿著手拿桶子沿著環島公路緩步巡視，只要發現抱卵母蟹準備橫越馬路，便立即抓進桶子內並揮手示意來車減速，並小心翼翼到馬路另一頭將桶子裡母蟹放生。有些母蟹懷抱滿滿蟹卵，緩慢朝海邊前進，讓不少第一次參與的遊客直呼既新奇又感動。

來自台中的黃姓遊客第一次參與護蟹活動表示，原本以為只是幫忙看路，沒想到一路上看到許多抱卵母蟹努力朝海邊前進，「牠們真的很小、走得很慢，如果沒有大家幫忙，很可能下一秒就被車子輾過，親眼看到後才知道保育不能只是口號」。

來自王姓遊客則說，以前來綠島都是浮潛、泡溫泉，第一次參加護蟹，蹲在馬路旁守護一隻小螃蟹，看似簡單，卻很有意義，也讓這趟旅行變得更不一樣。

東管處表示，希望透過「蟹蟹您的愛－護蟹俠客行」，讓更多遊客了解綠島珍貴的陸蟹生態，旅遊之餘也能成為保育的一份子，共同守護這片島嶼最動人的生命風景。