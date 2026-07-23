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新北小黑貓車禍命危送急診 奇蹟般復甦長成「鬍子小紳士」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
動保員特別期盼為牠尋找1個空間寬敞、充滿愛的認養新家，讓勇敢的「鬍子小紳士」能有更多自由活動空間，透過日常走動與奔跑繼續訓練與強化行走能力。圖／新北動保處提供
動保員特別期盼為牠尋找1個空間寬敞、充滿愛的認養新家，讓勇敢的「鬍子小紳士」能有更多自由活動空間，透過日常走動與奔跑繼續訓練與強化行走能力。圖／新北動保處提供

新北市日前有隻黑色幼貓出車禍傷重命危送至動物醫院急診，救回初期癱瘓無法行走、需靠人工協助擠尿與排泄，經動保處悉心照護已奇蹟般站起來，還特別親人，黑色小臉蛋在口鼻剛好有一抹白色心形，被形容是「鬍子小紳士」。

小貓是在淡海新市鎮出車禍，新北市動保處接獲熱心民眾通報，火速趕赴馳援送醫，救回之後轉送毛寶貝醫療中心，當時牠生理機能極差，嚴重脫水、虛弱疼痛無法行走，甚至沒法自主排尿與排便，獸醫師評估存活機率不高，需要長期治療耐心復健。

經醫療中心花費大量時間與耐心，持續投藥、輸液、高營養補充，並搭配每日不間斷的關節伸展與站立復健訓練、人工協助擠尿與排泄，小貓展現頑強生命力跨越艱難關卡，已恢復自主排泄。雖然目前行走姿勢和步伐帶有一種獨特律動，但身體機能已奇蹟般逐漸恢復。

動保員形容，小貓長相十分討喜，黑色小臉蛋剛好有白色「心形小鬍子」，就像穿著燕尾服、留八字鬍的優雅小紳士。牠不僅從醜小鴨蛻變為萌萌小天鵝，而且個性非常親人可抱，見人就睜著圓滾滾大眼睛主動討摸摸，模樣讓人融化。

目前小貓已完成基礎核心醫療照護，身體狀況穩定。動保員特別期盼為牠尋找1個空間寬敞、充滿愛的認養新家，讓勇敢的「鬍子小紳士」能有更多自由活動空間，透過日常走動與奔跑繼續訓練與強化行走能力。

新北市動保處表示，任何動物生命都寶貴，值得盡全力拯救、保護，民眾若遇到需要緊急救援的犬貓或其他動物，可撥打24小時動物救援專線1959或（02）2959-6353通報，由專業人員前往協助處理，切勿貿然自行抓捕以免發生危險。新北動保處設有專業毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置與全面性醫療照護，讓流浪受難的毛寶貝獲得幫助。

小貓展現頑強生命力跨越艱難關卡，復健治療後逐漸能行走。目前已完成基礎核心醫療照護，身體狀況穩定，特別親人。圖／新北動保處提供
小貓展現頑強生命力跨越艱難關卡，復健治療後逐漸能行走。目前已完成基礎核心醫療照護，身體狀況穩定，特別親人。圖／新北動保處提供

新北市動保處毛寶貝醫療中心花費大量時間與耐心，持續投藥、輸液、高營養補充，「鬍子小紳士」乖乖躺著打點滴。圖／新北動保處提供
新北市動保處毛寶貝醫療中心花費大量時間與耐心，持續投藥、輸液、高營養補充，「鬍子小紳士」乖乖躺著打點滴。圖／新北動保處提供

黑色幼貓日前在淡海新市鎮出車禍，傷重命危送至動物醫院急診，救回初期癱瘓無法行走，經動保處悉心照護已奇蹟般站起來，還特別親人，黑色小臉蛋在口鼻剛好有一抹白色心形，被形容是「鬍子小紳士」。圖／新北動保處提供
黑色幼貓日前在淡海新市鎮出車禍，傷重命危送至動物醫院急診，救回初期癱瘓無法行走，經動保處悉心照護已奇蹟般站起來，還特別親人，黑色小臉蛋在口鼻剛好有一抹白色心形，被形容是「鬍子小紳士」。圖／新北動保處提供

車禍 黑貓 動保員

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