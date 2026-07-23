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現實版忠犬八公！狗狗遭洪水沖走失聯10天 暴瘦15公斤奇蹟尋主

香港01／ 撰文：盧詩文
中國大陸廣西一瑪連萊犬遭洪水沖走，失聯10日後暴瘦30斤奇蹟尋主。影片截圖
中國大陸廣西一瑪連萊犬遭洪水沖走，失聯10日後暴瘦30斤奇蹟尋主。影片截圖

颱風「梅莎」影響，今年7月中國大陸廣西遭遇歷史罕見大範圍持續性強降雨，全區14市63縣區受災。期間，廣西百色的一隻瑪連萊犬（大陸稱馬犬）在洪水中被急流沖走，與主人陸先生失聯長達10天之久。就在全家幾乎不抱希望時，這隻瑪連萊犬竟憑一己之力找回了家，歸來時已瘦得只剩皮包骨。

25公斤瘦剩10公斤皮包骨 重逢時飼主淚崩

據《封面新聞》，據當事人廣西陸先生介紹，這隻瑪連萊犬他已養了三年多，平日非常聽話，也很通人性。10天前，愛犬意外走失，陸先生四處尋找無果，幾乎絕望。然而就在近日，這隻瑪連萊犬竟奇蹟般地出現在家門口。

再次見到愛犬歸來，陸先生心疼得當場落淚。更令他心酸的是，瑪連萊犬原本體重近25公斤，如今稱重僅剩10餘公斤，整整瘦了一大半。他不敢想像這10天裡，愛犬經歷了多少飢餓、疲憊與危險，又是憑着怎樣的毅力才一步步找到回家的路。

因擔心狗狗身體虛弱無法承受暴食，陸先生不敢一次性餵飽「只能先煮了粥，再給牠吃了幾塊肉，慢慢調養。」陸先生說。

影片和故事在網絡迅速引發熱議，有網友大讚「狗狗的忠誠，永遠超乎人類的想像。」亦有網友留言：「好忠誠的狗狗，受盡苦難還能找到家。」「萬物有靈，這就是現實版《忠犬八公》。」

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文章授權轉載自《香港01》

狗狗 大陸 颱風 洪水

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