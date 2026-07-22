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高雄馬頭山又發生「犬殺」事件 梅花鹿遭遊蕩犬圍攻傷痕累累

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄馬頭山一帶又發生「犬殺」事件，一隻梅花公鹿遭攻擊死亡，身上遍布犬隻撕咬傷口。圖／馬頭山自然人文協會提供
高雄馬頭山一帶又發生「犬殺」事件，一隻梅花公鹿遭攻擊死亡，身上遍布犬隻撕咬傷口。圖／馬頭山自然人文協會提供

高雄馬頭山地區野生動物遭遊蕩犬攻擊死亡事件層出不窮，繼上月穿山甲幼獸死亡後，花旗山莊又發生數隻遊蕩犬深夜追逐野生動物情事，被追逐的梅花鹿四處逃竄未果，隔日一早被發現漂浮水面明顯死亡。馬頭山自然人文協會說，去年至今共十餘隻梅花鹿遭攻擊死亡，犬殺事件持續發生，令人難過又無奈。

21日凌晨2點多，花旗山莊居民在睡夢中聽見犬隻追逐狂吠及動物低鳴哀號聲，三協里長劉文寶天亮後前往巡視，最後在情人谷水域發現一隻梅花鹿漂浮在水面上，打撈上岸確認是一隻明顯死亡的公鹿，身上多處傷口，死狀悽慘。

馬頭山自然人文協會理事長黃惠敏表示，馬頭山一帶約有上百隻遊蕩犬，事發前一天才通報動保處，告知近日遊蕩犬情況需要注意，豈料隔日就發生大型梅花鹿遭遊蕩犬攻擊致死的憾事。

「犬殺事件不斷發生，猶如不定時炸彈、防不勝防！」黃惠敏說，她也認同市府動保處人員很認真處理遊蕩犬問題，只要地方通報就會來處理，但餵養及棄養情況不改善，問題始終無法解決。現在不只是野生動物怕遊蕩犬，連長輩外出運動也要帶棍子防身，散步至固定地點就要折返，非常沒有安全感。

動保處日前表示，馬頭山周邊區域已列入熱點，透過專案長期執行遊蕩犬減量作業，優先移除未絕育母犬與民眾指認具攻擊性犬隻，另導入智能圍籬結合遠端監控以提升捕捉成效，絕育後皆妥善收容，並且不再回置。

高雄馬頭山一帶又發生「犬殺」事件，一隻梅花公鹿遭攻擊死亡漂浮水面，居民將牠拖拉上岸進行後續處理。圖／馬頭山自然人文協會提供
高雄馬頭山一帶又發生「犬殺」事件，一隻梅花公鹿遭攻擊死亡漂浮水面，居民將牠拖拉上岸進行後續處理。圖／馬頭山自然人文協會提供

梅花鹿 馬頭山 高雄 流浪犬

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