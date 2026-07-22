新北迷途烏骨雞藏身輪胎山 竟是雞界「哈巴狗」

新北市一家汽修廠明明沒有養雞，卻不時傳出雞啼聲，幾番觀察竟在黑壓壓的廢輪胎回收區發現一隻「烏骨雞」但是抓不到。通報動保處好不容易才捕獲，驗明正身是被稱為雞界「哈巴狗」的「絲羽烏骨雞」，幸好及時救援、平安返家。

板橋區某汽修廠連續數日聽見雞啼聲，員工循聲尋找始終找不到蹤影，原來是1隻迷途烏骨雞藏身於堆疊如山的廢輪胎之中，全身黑色羽毛與輪胎幾乎融為一體，形成天然保護色讓人難以察覺。

但是這裡是工作區，員工擔心搬動輪胎對牠造成受傷，每當有人靠近，雞便振翅狂奔快速穿梭，根本抓不到，只好通報動保處；經過一番追逐才順利完成救援，事後查明是附近居民飼的寵物雞，隔日即由飼主領回。

新北市動保處指出，這隻烏骨雞經辨識為「絲羽烏骨雞」，具有黑色皮膚、黑色喙、黑色腳及絲絨般羽毛等特徵，頭頂還有蓬鬆纓羽，性情溫馴外型討喜，在國外常作為寵物雞飼養。近年飼養寵物禽鳥的民眾逐漸增加，除了鸚鵡，烏骨雞、柯爾鴨、長尾雞、梵天雞等特色禽鳥，也常成為家中寵物夥伴。

犬貓有晶片可辨識身分，寵物禽鳥則可透過配戴專用腳環增加辨識度。為協助走失禽鳥盡速返家，動保處免費提供禽鳥專用腳環供民眾索取，飼主也可至禽鳥寵物店或鄰近動物醫院訂製刻有聯絡電話的專用腳環。一旦禽鳥不慎飛離或走失，救援人員即可依腳環資訊聯繫飼主，提升返家成功率。

同時提醒飼養寵物禽鳥除應做好身分辨識，平時也應定期檢查籠舍、圍欄及活動空間是否牢固，避免動物因受驚、飛離或意外逃脫而走失。若民眾發現禽鳥或其他動物受困、受傷，切勿貿然捕捉，以免造成動物受傷或自身危險，可立即通報動保處協助救援，共同守護動物安全。

絲羽烏骨雞的一頭搖滾風蓬鬆黑色「纓頭」羽毛，被形容彷彿外星生物。圖／新北動保處提供