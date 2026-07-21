抓遊蕩犬的「捕籠一號」不見了 嘉義全市協尋掀兩派論戰

「捕籠一號」去哪了？嘉義市動物保護教育園區日前在臉書發起「全市協尋」，幽默表示外出執勤的誘捕籠「人間蒸發」，至今仍未尋獲，引發大批網友關注。貼文不僅吸引民眾幫忙找籠子，也因遊蕩犬管理方式掀起兩派論戰，有人力挺第一線人員辛勞，也有人質疑誘捕籠放置方式，意外成為社群熱門話題。

嘉義市動物保護教育園區7月9日在臉書發文表示，同仁執行遊蕩犬捕捉勤務時，經常遇到誘捕籠遭民眾擅自打開、破壞，近日更發生整座誘捕籠遭人偷走的情形。事隔9天，園區18日再度以「全市協尋一下我們可愛的捕籠一號」為題發文，幽默寫下「捕籠一號外出執勤後工作到人間蒸發還沒回家」、「生要見籠、死也要見籠」，希望民眾協助尋找，也藉此向外界說明第一線動保工作的辛勞。

嘉義市政府表示，6月29日、30日接獲頭港里民眾反映，育人路543巷有遊蕩犬群聚，甚至出現追咬人車情形，因此於7月6日前往設置誘捕籠，希望降低犬隻對民眾造成的安全風險。不料7月7日上午巡查時，發現誘捕籠已不翼而飛，市府立即向警方報案。據了解，失竊的公務設備造價約8000元，由於設置地點較為偏僻，目前警方仍持續協尋中。

園方表示，近年犬隻群聚追車、追人，甚至攻擊家禽家畜案件時有所聞，也曾發生民眾遭咬傷、摔傷送醫，相關通報持續增加。第一線同仁每天除了巡查熱點、勘查環境、處理通報外，還要趕赴犬隻攻擊及救傷現場，希望盡快排除風險，兼顧市民安全與動物福利。

園方表示，誘捕籠是目前管理遊蕩犬相對安全、溫和的方式之一，但因人力有限，不可能24小時守在每一座誘捕籠旁，因此設置前都會先與里長、地主及附近居民溝通協調；若犬隻成功進入誘捕籠，只要接獲通知，同仁也會儘速前往處理，避免犬隻長時間受困。

貼文曝光後，也引發網友熱烈討論。有網友留言質疑「我就問籠子丟著離開怎麼了」，認為誘捕籠不該無人看管；不過也有不少網友替第一線人員抱不平，認為警戒心高的遊蕩犬若看到有人守候，根本不會靠近誘捕籠，「請問怎麼抓？」更有人直言，若捕到犬隻又遭人私自放走，改用其他捕捉方式又被批評殘忍，最後發生犬隻咬人事件時，卻鮮少有人願意承擔責任，留言區形成兩派論戰。

市府表示，未來設置誘捕籠時，將請當地里長及附近居民協助留意，共同防範有心人士破壞或移除設備；園區也持續透過臉書宣導誘捕籠對遊蕩犬管理的重要性，呼籲民眾切勿任意移動、破壞或打開誘捕籠，若發現已成功誘捕犬隻，請立即通知園區，由專業人員前往處理，以免影響公務執行及公共安全。

嘉義市動物保護教育園區設置誘捕籠，希望降低犬隻對民眾造成的安全風險。不料7月7日巡查發現誘捕籠已不翼而飛，市府立即向警方報案。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區臉書

嘉義市動物保護教育園區設置誘捕籠，希望降低犬隻對民眾造成的安全風險。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區臉書

嘉義市動物保護教育園區誘捕籠不翼而飛，園區18日再度以「全市協尋一下我們可愛的捕籠一號」為題發文，幽默寫下「捕籠一號外出執勤後工作到人間蒸發還沒回家」、「生要見籠、死也要見籠」，希望民眾協助尋找。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區臉書

嘉義市動物保護教育園區7月9日在臉書發文表示，同仁執行遊蕩犬捕捉勤務時，經常遇到誘捕籠遭民眾擅自打開、破壞，近日更發生整座誘捕籠遭人偷走的情形。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區臉書