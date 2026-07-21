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抓遊蕩犬的「捕籠一號」不見了 嘉義全市協尋掀兩派論戰

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市府接獲里民眾反映有遊蕩犬群聚，甚至出現追咬人車情形，因此前往設置誘捕籠，希望降低犬隻對民眾造成的安全風險。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區臉書
嘉義市府接獲里民眾反映有遊蕩犬群聚，甚至出現追咬人車情形，因此前往設置誘捕籠，希望降低犬隻對民眾造成的安全風險。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區臉書

「捕籠一號」去哪了？嘉義市動物保護教育園區日前在臉書發起「全市協尋」，幽默表示外出執勤的誘捕籠「人間蒸發」，至今仍未尋獲，引發大批網友關注。貼文不僅吸引民眾幫忙找籠子，也因遊蕩犬管理方式掀起兩派論戰，有人力挺第一線人員辛勞，也有人質疑誘捕籠放置方式，意外成為社群熱門話題。

嘉義市動物保護教育園區7月9日在臉書發文表示，同仁執行遊蕩犬捕捉勤務時，經常遇到誘捕籠遭民眾擅自打開、破壞，近日更發生整座誘捕籠遭人偷走的情形。事隔9天，園區18日再度以「全市協尋一下我們可愛的捕籠一號」為題發文，幽默寫下「捕籠一號外出執勤後工作到人間蒸發還沒回家」、「生要見籠、死也要見籠」，希望民眾協助尋找，也藉此向外界說明第一線動保工作的辛勞。

嘉義市政府表示，6月29日、30日接獲頭港里民眾反映，育人路543巷有遊蕩犬群聚，甚至出現追咬人車情形，因此於7月6日前往設置誘捕籠，希望降低犬隻對民眾造成的安全風險。不料7月7日上午巡查時，發現誘捕籠已不翼而飛，市府立即向警方報案。據了解，失竊的公務設備造價約8000元，由於設置地點較為偏僻，目前警方仍持續協尋中。

園方表示，近年犬隻群聚追車、追人，甚至攻擊家禽家畜案件時有所聞，也曾發生民眾遭咬傷、摔傷送醫，相關通報持續增加。第一線同仁每天除了巡查熱點、勘查環境、處理通報外，還要趕赴犬隻攻擊及救傷現場，希望盡快排除風險，兼顧市民安全與動物福利。

園方表示，誘捕籠是目前管理遊蕩犬相對安全、溫和的方式之一，但因人力有限，不可能24小時守在每一座誘捕籠旁，因此設置前都會先與里長、地主及附近居民溝通協調；若犬隻成功進入誘捕籠，只要接獲通知，同仁也會儘速前往處理，避免犬隻長時間受困。

貼文曝光後，也引發網友熱烈討論。有網友留言質疑「我就問籠子丟著離開怎麼了」，認為誘捕籠不該無人看管；不過也有不少網友替第一線人員抱不平，認為警戒心高的遊蕩犬若看到有人守候，根本不會靠近誘捕籠，「請問怎麼抓？」更有人直言，若捕到犬隻又遭人私自放走，改用其他捕捉方式又被批評殘忍，最後發生犬隻咬人事件時，卻鮮少有人願意承擔責任，留言區形成兩派論戰。

市府表示，未來設置誘捕籠時，將請當地里長及附近居民協助留意，共同防範有心人士破壞或移除設備；園區也持續透過臉書宣導誘捕籠對遊蕩犬管理的重要性，呼籲民眾切勿任意移動、破壞或打開誘捕籠，若發現已成功誘捕犬隻，請立即通知園區，由專業人員前往處理，以免影響公務執行及公共安全。

嘉義市動物保護教育園區設置誘捕籠，希望降低犬隻對民眾造成的安全風險。不料7月7日巡查發現誘捕籠已不翼而飛，市府立即向警方報案。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區臉書
嘉義市動物保護教育園區設置誘捕籠，希望降低犬隻對民眾造成的安全風險。不料7月7日巡查發現誘捕籠已不翼而飛，市府立即向警方報案。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區臉書

嘉義市動物保護教育園區設置誘捕籠，希望降低犬隻對民眾造成的安全風險。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區臉書
嘉義市動物保護教育園區設置誘捕籠，希望降低犬隻對民眾造成的安全風險。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區臉書

嘉義市動物保護教育園區誘捕籠不翼而飛，園區18日再度以「全市協尋一下我們可愛的捕籠一號」為題發文，幽默寫下「捕籠一號外出執勤後工作到人間蒸發還沒回家」、「生要見籠、死也要見籠」，希望民眾協助尋找。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區臉書
嘉義市動物保護教育園區誘捕籠不翼而飛，園區18日再度以「全市協尋一下我們可愛的捕籠一號」為題發文，幽默寫下「捕籠一號外出執勤後工作到人間蒸發還沒回家」、「生要見籠、死也要見籠」，希望民眾協助尋找。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區臉書

嘉義市動物保護教育園區7月9日在臉書發文表示，同仁執行遊蕩犬捕捉勤務時，經常遇到誘捕籠遭民眾擅自打開、破壞，近日更發生整座誘捕籠遭人偷走的情形。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區臉書
嘉義市動物保護教育園區7月9日在臉書發文表示，同仁執行遊蕩犬捕捉勤務時，經常遇到誘捕籠遭民眾擅自打開、破壞，近日更發生整座誘捕籠遭人偷走的情形。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區臉書

嘉義市動物保護教育園區設置的誘捕籠在巡查發現誘捕籠已不翼而飛，立即向警方報案。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區臉書
嘉義市動物保護教育園區設置的誘捕籠在巡查發現誘捕籠已不翼而飛，立即向警方報案。圖／翻攝嘉義市動物保護教育園區臉書

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