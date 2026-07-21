去年首繁殖成功！北市動物園栗喉蜂虎再孵4隻鳥寶寶 模樣萌翻保育員

有夏日精靈之稱的鳥內動物栗喉蜂虎，繼去年北市動物園在館內成功自然繁殖及育幼成功後，今年又成功繁育4支寶寶，而新手爸媽僅管哺育略顯生疏，在逐步調整下漸漸上手，搭配保育員人工加餐，已經成長成長滿羽管的迷你鳥型態，大約一個月大時就會開始嘗試離巢，歡迎民眾至熱帶雨林室內穿山甲館觀察尋找。

動物園自2015年起與台大森林環境暨資源學系研究團隊和華信航空合作執行「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育計畫」，透過人工孵育的技術，將金門野外的棄蛋轉型為域外族群的始祖，截至2024年共拾回超過400顆棄蛋，經過照蛋檢視受精率約66%，孵化率約30%，但最終能順利長大翱翔於穿山甲館內的不到20隻。

園方表示，為能維持穩定的域外族群數量，2022年起在動物園栗喉蜂虎照養團隊，在熱帶雨林室內館內打造模擬金門野外的仿岩巢區，並依據由金門帶回的沙質壤土樣品，精心調製出最接近的巢土配方，利用細長的管子填塞調配好的巢土，作為巢穴的通道，目的是要讓栗喉蜂虎在繁殖期時，能像野外個體一樣展現挖掘巢洞的行為，順利繁衍下一代，經過多年人工育幼的努力，蜂虎族群2024年來到6公5母的性別平衡，並在2025年迎來內首次成功自然繁殖且育幼成功。

今年繁殖期，保育員觀察到一對栗喉蜂虎順利築巢配對，於6月中上旬產卵孵蛋，7月4日起陸續孵化出4隻栗喉蜂虎雛鳥，初次育雛的新手爸媽在雛鳥孵化的第一、二天還掌握不太了育兒訣竅，保育員多次紀錄到親鳥餵食雛鳥失敗，有時候是沒有餵好掉到地上就先放棄，有時候是抓回家的蟲太大隻塞不進寶寶嘴裡，甚至6日一早發現幼鳥竟然僅剩下3隻，回放監視器才知竟然是「豬隊友」爸爸疑似將幼鳥吞不進去的蟲移出巢外時，連帶將幼鳥一起扔出，讓照養團隊傻眼不已。

園方說，近日親鳥迅速地熟練起來，在餵食失敗一隻幼鳥後，便會改餵另一隻，或是調整蟲入口角度，努力地照顧每一隻寶寶，同時為保障每隻幼鳥能盡量成長均衡，栗喉蜂虎照養團隊參照去年人工輔助育幼的成功經驗，如親鳥一般在園區內親自抓捕各種昆蟲，在育雛前期與親鳥合作，每天人工加餐四次，再依據親鳥餵食狀態與栗喉蜂虎寶寶們成長情況調整人工餵食次數，目前成長飛速，從剛孵化時粉色光溜溜「外星人」般的模樣，逐漸蛻變成長滿羽管的迷你鳥型態，大約一個月大時就會開始嘗試離巢，跟在親鳥身邊學習飛行和獵捕的技術。

北市動物園去年在館內成功自然繁殖及育幼成功後，今年又成功繁育4支寶寶，而新手爸媽僅管哺育略顯生疏，在逐步調整下漸漸上手，搭配保育員人工加餐，已經成長成長滿羽管的迷你鳥型態。圖／動物園提供

北市動物園去年在館內成功自然繁殖及育幼成功後，今年又成功繁育4支寶寶，而新手爸媽僅管哺育略顯生疏，在逐步調整下漸漸上手，搭配保育員人工加餐，已經成長成長滿羽管的迷你鳥型態。圖／動物園提供

北市動物園去年在館內成功自然繁殖及育幼成功後，今年又成功繁育4支寶寶，而新手爸媽僅管哺育略顯生疏，在逐步調整下漸漸上手，搭配保育員人工加餐，已經成長成長滿羽管的迷你鳥型態。圖／動物園提供

北市動物園去年在館內成功自然繁殖及育幼成功後，今年又成功繁育4支寶寶，而新手爸媽僅管哺育略顯生疏，在逐步調整下漸漸上手，搭配保育員人工加餐，已經成長成長滿羽管的迷你鳥型態。圖／動物園提供