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日月潭「死亡泡泡」再現！魚虎球電撈暴增近8倍 恐與1物有關

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影／日月潭「死亡泡泡」再現！魚虎球電撈暴增近8倍 恐與1物有關

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭遭魚虎入侵，南投縣政府每年電撈魚虎球防治，今年已捕獲6147尾。圖／南投縣政府提供
日月潭遭魚虎入侵，南投縣政府每年電撈魚虎球防治，今年已捕獲6147尾。圖／南投縣政府提供

日月潭遭魚虎入侵，夏季幼魚會集結成魚虎球出動獵食，縣府每年電撈防治，但去年數量驟減，僅捕獲800多尾；未料，今年魚虎球又暴增，至今已捕獲6147尾，已經是去年總量的近8倍之多。縣府懷疑與新興外來魚種「三間」有關。

外來種「魚虎」遭人放生入侵日月潭後，幾無天敵，嚴重威脅本土魚蝦。每年夏天進入繁殖期，幼魚會在成體護幼下，集結成「魚虎球」集體啃咬獵物產生氣泡，使因潭水不斷冒泡，而有「死亡泡泡」之稱，縣府鎖定其群聚習性，每年電撈防治。

而在縣府每年電撈防治，搭配漁民和志工加強移除成魚下，近年族群似有減少，魚虎球電撈量從2023年高達3.5萬尾，前年降至3000尾左右，去年僅剩800多尾，「死亡泡泡」也越發少見；不過，漁民也發現潭區有新興外來魚種「三間」。

由於，當地漁民3年多前發現日月潭竟出現「皇冠三間」、「帝王三間」等觀賞魚種，懷疑又是不當放生，而因三間同樣生性凶猛，會吃小魚，魚虎魚苗也吃，地方懷疑，恐是三間增加致使魚虎球減少，縣府為此關注調查三間族群擴張狀況。

沒想到的是，日月潭魚虎球電撈量在今年竟又暴增，縣府統計，今年首次電撈就捕獲2550尾，近日又捉到3597尾，總量已達6147尾，比去年的800多尾，已狂飆近8倍之多，更重要的是，魚虎球的暴增似乎真的與新興魚種「三間」有關。

縣府說，皇冠三間在小魚階段就能吃下跟自己差不多大的魚類，且速度快會去衝魚虎球，可能導致魚虎球減少。但今年卻發現潭區內皇冠三間數量不明顯，懷疑恐是強敵威脅消失，魚虎球才又增加，後續將持續電撈魚虎球，並觀察潭區生態。

漁民 日月潭 外來種

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