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保育雙喜！雲林東方白鸛成功繁殖離巢 六輕廠再發現新巢和2隻幼鸛

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
位於六輕廠區內的一座燃燒塔鐵架上，被發現另有一處東方白鸛新巢，且有兩隻幼鸛正在學飛，鳥巢則被颱風摧毀大半，保育人士憂心。圖／民眾提供
位於六輕廠區內的一座燃燒塔鐵架上，被發現另有一處東方白鸛新巢，且有兩隻幼鸛正在學飛，鳥巢則被颱風摧毀大半，保育人士憂心。圖／民眾提供

今年3月第一隻在台灣出生的瀕危珍稀東方白鸛，引起國人關注，如今幼鸛長大，家族近日也已離巢，為台灣寫下新的保育紀錄，如今再傳出好消息，位於麥寮六輕廠內的一座燃燒塔上，也發現2隻剛出生的小白鸛，鳥界再傳喜訊，鳥友雀躍不過也憂心鳥巢安危，先前被巴威颱風襲擊，幼鸛岌岌可危，呼籲政府及各界幫助，確保第二個白鸛家族安全。

今年3月在雲林二崙濁水溪沿岸出生的瀕危珍稀東方白鸛幼鳥，寫下全球最低緯度繁殖紀錄，負責觀察紀錄的麥仔寮文化協會理事長吳明宜表示，目前幼鳥、親鳥狀況良好，在二崙、崙背穩定棲息，此外也發現麥寮六輕廠內燃燒塔有2隻小白鸛出生，正學飛中，但巢穴日前颱風吹毀半座，岌岌可危需要各界幫助。

去年12月底，一對東方白鸛在二崙濁水溪畔高壓電塔築巢，成功孵育3隻幼鳥，只可惜幼鳥成長過程，今年6月間有一隻幼鸛在濁水溪北岸的彰化大城，飛行時被風機撞擊慘死。長期協助保育的麥仔寮文化協會理事長吳明宜表示，雖未能完整保全東方白鸛家族，但寫下全球最低緯度成功繁殖紀錄，也為台灣保育締造新頁。

吳明宜說，這4隻東方白鸛家族最近均已離巢，該協會和崙背鄉長李泓儀、麥寮汽電公司等單位協商，決定將該舊巢保持原貌從電塔移下來，留作紀念，由於最近觀察到崙背鄉洲仔玉保宮周邊也曾出現東方白鸛蹤跡，因此除將把移除的舊巢暫置玉保宮，也將邀國立屏東科技大學研究員孫元勳在崙背設置「棲架」，已獲廟方主委王萬合同意提供廟周土地，期能形成一個新的保育區。

此外，在舊巢完成保育後，今年6月再傳出好消息，據民眾通報，六輕工業區內一座燃燒塔上也被發現另有2隻小白鸛出生，吳明宜說，經確認小白鸛出生約40多天，目前正在學飛，預計近日也將會離巢。不過先前巴威颱風，近半巢穴被吹毀，小白鸛岌岌可危，盼各界協助保育。

縣府農業處表示，新發現的鳥巢位在六輕廠內，將會委請台塑麥寮管理部關注相關保育；林業保育署南投分署也表示，巢體受損及幼鳥實際狀況將會進一步確認，若發現受傷、受困將會立即請專業人員提供協助。

去年底在二崙和麥寮交界的電塔上，孵育成功的東方白鸛鳥巢已鳥去巢空，地方保育人士將把這個大鳥巢移到崙背洲仔玉保宮暫時存放，作為保育紀念。圖／吳明宜提供
去年底在二崙和麥寮交界的電塔上，孵育成功的東方白鸛鳥巢已鳥去巢空，地方保育人士將把這個大鳥巢移到崙背洲仔玉保宮暫時存放，作為保育紀念。圖／吳明宜提供

去年底在二崙和麥寮交界的電塔上，孵育成功的東方白鸛鳥巢已鳥去巢空，地方保育人士將把這個大鳥巢移到崙背洲仔玉保宮暫時存放，作為保育紀念。圖／吳明宜提供
去年底在二崙和麥寮交界的電塔上，孵育成功的東方白鸛鳥巢已鳥去巢空，地方保育人士將把這個大鳥巢移到崙背洲仔玉保宮暫時存放，作為保育紀念。圖／吳明宜提供

濁水溪河口延伸至崙背鄉，瀕危珍稀東方白鸛的身影逐漸增加，保育人士期待政府能開發為保育區。圖／吳明宜提供
濁水溪河口延伸至崙背鄉，瀕危珍稀東方白鸛的身影逐漸增加，保育人士期待政府能開發為保育區。圖／吳明宜提供

去年底在二崙和麥寮交界的電塔上，孵育成功的東方白鸛鳥巢已鳥去巢空，地方保育人士將把這個大鳥巢移到崙背洲仔玉保宮暫時存放，作為保育紀念。圖／吳明宜提供
去年底在二崙和麥寮交界的電塔上，孵育成功的東方白鸛鳥巢已鳥去巢空，地方保育人士將把這個大鳥巢移到崙背洲仔玉保宮暫時存放，作為保育紀念。圖／吳明宜提供

六輕 濁水溪 巴威颱風

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