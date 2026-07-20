快訊

戰備操演邏輯沿自金門戰役 120迫砲連為何進駐北市高中

世足賽／阿根廷輸球失控！巴瑞德斯揮拳打加維 名將痛批太丟臉

今天「天門開」！最旺補運日 命理師曝1招黑轉紅：霉運秒脫殼

聽新聞
0:00 / 0:00

「史酷比」現蹤板橋等你帶回家 新北動保處幫找有緣人還送澎湃大禮包

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
路克酷似卡通明星「史酷比」。記者黃子騰／翻攝
路克酷似卡通明星「史酷比」。記者黃子騰／翻攝

板橋動物之家去年來了一隻土黃色米克斯犬「路克」，有卡通明星「史酷比」及「小逗（Dug）」的外型，超高穩定度與聰慧個性，可惜始終沒遇到有緣人認養。新北市動保處為了不讓牠在動物之家終老一生，在網路招親，希望為牠找到幸福的下一站。

動保處表示， 路克約1年前在鶯歌市區的巷弄被民眾發現，不同於常見流浪犬懼人及攻擊個性，牠卻非常親人，鄰里看牠可愛有多人餵食，所以身型健康保持良好，但街頭餵食常會造成環境髒亂，遭環保局取締，所以請板橋動物之家帶回。路克的外型與美國卡通裡那隻雖然膽小卻極具正義感的「史酷比」及天外奇蹟中愛微笑且友善的「小逗（Dug）」相似度極高，原以為很快就被認養，可惜一年多仍未碰有緣人至今仍收容在板橋動物之家。

板橋動物之家志工蘇小姐表示，每當走進犬舍時，路克靜靜地不吵不鬧，展現出超越一般浪犬的教養與穩定度，一踏出犬舍，路克就像個初次來到遊樂園的小朋友，瞬間好奇心拉滿，一雙大眼睛到處張望，對周遭的世界充滿探險渴望，且即使面對不認識的陌生人，「路克」也絲毫沒有侵略性，神態大方且親人。一進到運動場，當解開牽繩的那一刻，牠立刻開心地在運動場上奔跑，像極了無憂無慮的小朋友，簡直超級萌。

路克更展現出高智商，玩累了不需要人催，自己會聰明地找陰涼遮陽處休息、補充體力。特別是活動結束準備返回的時刻。許多毛寶貝到了要回犬舍時往往會賴皮撒嬌不肯走，但路克聽到呼喚後，不僅乖乖讓志工套上牽繩，甚至內建回程路線圖，一路上不拉扯、不賴皮，自己帶著志工沿著原路安穩地走回犬舍。這種極度討喜、貼心又高度配合的個性，根本是汪界模範生。

新北市動保處表示，近年積極落實精準收容與訓練，由專業訓犬師、動保員、志工，給予犬隻充分陪伴與行為引導，將毛寶貝社會化可以很快走進家庭，且為鼓勵市民給成犬一個溫暖的家，自2026年起特別推出成犬入新厝大禮包，認養成犬即可一袋打包睡墊、牽繩、外出水壺、優質飼料、潔牙骨、益生菌、精緻食盆、療癒娃娃、專屬雨衣及撿便組等精選寵物用品，另加碼祭出寵物白金卡與飼養認證卡雙卡尊榮福利，認養犬隻即可終身享有動保處及各動物之家免費施打狂犬病疫苗、晶片植入與首年犬八合一/貓三合一疫苗、1次內外寄生蟲及心絲蟲防護投藥，讓民眾認養少負擔，毛寶貝安心成家。

「寵物白金卡」與「飼養寵物認證卡」。記者黃子騰／翻攝
「寵物白金卡」與「飼養寵物認證卡」。記者黃子騰／翻攝

成犬入厝大禮包。記者黃子騰／翻攝
成犬入厝大禮包。記者黃子騰／翻攝

米克斯犬「路克」。記者黃子騰／翻攝
米克斯犬「路克」。記者黃子騰／翻攝

路克聰穎眼神很萌。記者黃子騰／翻攝
路克聰穎眼神很萌。記者黃子騰／翻攝

板橋 流浪犬 動物之家

延伸閱讀

寵物也會過敏！新北動保處即將開辦照護課程

流浪幼犬變身明星校犬 石門實驗國中「睿睿」成暖心校園夥伴

議員質疑移工宰殺犬隻...南市動保處採樣送驗並安置 追查釐清真相

齊劉海呆萌…廣州「髮型獅」走了 網友：謝謝你帶來歡樂

相關新聞

熱帶擾動醞釀發展中！今明南部局部雨午後雷雨範圍擴大

熱帶擾動發展中，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(19日20時)各國模式模擬顯示，未來一周西北太平洋，有熱帶擾動醞釀、發展，但各個模式模擬的動向差異不小，仍需持續觀察。

錯過再等一年！今天「天門開」命理師曝1招黑轉紅：霉運秒脫殼

想扭轉下半年運勢、迎來大富大貴嗎？今天是國曆7月20日，也是農曆六月初七為玉皇大帝成道稱帝之日，俗稱「天門開」，命理師楊登嵙說，今天是是民間俗稱「做半年」的補年中運絕佳時機。在這天許願、祈福特別靈驗，民眾可得把握機會，向上天祈求下半年的第一個願望。

外籍看護放假誰來顧長輩？喘息服務一人難求 家屬嘆「看得到卻用不到」

不少家庭聘請外籍看護照顧家中失能、失智長輩，但外看休假時，常導致照顧陷入空窗期，家屬需申請喘息服務協助照顧，但照服員人力不足等因素下，居家喘息服務難以申請，迫使家屬須自費聘請照服員，感嘆喘息服務「看得到，卻用不到」。衛福部長照司表示，已研擬多項措施以增加照服員人力，讓長輩獲得更好照顧。

進入颱風季 粉專：熱帶擾動活躍期7月下旬開始

7月進入颱風季，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，7月下旬，熱帶擾動活躍期開始。

熱帶擾動發展路徑預測分歧 天氣風險：變數多可再觀察

進入颱風季，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，本周中後期菲律賓東方至南方海面有熱帶擾動發展訊號，目前各項預報資料對發展強度及後續路徑有明顯的分歧，部分資料偏向系統向西通過呂宋島並進入南海，亦有資料顯示可能在菲律賓東方海面發展後朝西北方向移動。由於預報時效仍長，系統發展及周邊環境條件仍存在較大變數，持續留意後續預報調整即可。

「史酷比」現蹤板橋等你帶回家 新北動保處幫找有緣人還送澎湃大禮包

板橋動物之家去年來了一隻土黃色米克斯犬「路克」，有卡通明星「史酷比」及「小逗（Dug）」的外型，超高穩定度與聰慧個性，可惜始終沒遇到有緣人認養。新北市動保處為了不讓牠在動物之家終老一生，在網路招親，希望為牠找到幸福的下一站。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。