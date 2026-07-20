「史酷比」現蹤板橋等你帶回家 新北動保處幫找有緣人還送澎湃大禮包

板橋動物之家去年來了一隻土黃色米克斯犬「路克」，有卡通明星「史酷比」及「小逗（Dug）」的外型，超高穩定度與聰慧個性，可惜始終沒遇到有緣人認養。新北市動保處為了不讓牠在動物之家終老一生，在網路招親，希望為牠找到幸福的下一站。

動保處表示， 路克約1年前在鶯歌市區的巷弄被民眾發現，不同於常見流浪犬懼人及攻擊個性，牠卻非常親人，鄰里看牠可愛有多人餵食，所以身型健康保持良好，但街頭餵食常會造成環境髒亂，遭環保局取締，所以請板橋動物之家帶回。路克的外型與美國卡通裡那隻雖然膽小卻極具正義感的「史酷比」及天外奇蹟中愛微笑且友善的「小逗（Dug）」相似度極高，原以為很快就被認養，可惜一年多仍未碰有緣人至今仍收容在板橋動物之家。

板橋動物之家志工蘇小姐表示，每當走進犬舍時，路克靜靜地不吵不鬧，展現出超越一般浪犬的教養與穩定度，一踏出犬舍，路克就像個初次來到遊樂園的小朋友，瞬間好奇心拉滿，一雙大眼睛到處張望，對周遭的世界充滿探險渴望，且即使面對不認識的陌生人，「路克」也絲毫沒有侵略性，神態大方且親人。一進到運動場，當解開牽繩的那一刻，牠立刻開心地在運動場上奔跑，像極了無憂無慮的小朋友，簡直超級萌。

路克更展現出高智商，玩累了不需要人催，自己會聰明地找陰涼遮陽處休息、補充體力。特別是活動結束準備返回的時刻。許多毛寶貝到了要回犬舍時往往會賴皮撒嬌不肯走，但路克聽到呼喚後，不僅乖乖讓志工套上牽繩，甚至內建回程路線圖，一路上不拉扯、不賴皮，自己帶著志工沿著原路安穩地走回犬舍。這種極度討喜、貼心又高度配合的個性，根本是汪界模範生。

新北市動保處表示，近年積極落實精準收容與訓練，由專業訓犬師、動保員、志工，給予犬隻充分陪伴與行為引導，將毛寶貝社會化可以很快走進家庭，且為鼓勵市民給成犬一個溫暖的家，自2026年起特別推出成犬入新厝大禮包，認養成犬即可一袋打包睡墊、牽繩、外出水壺、優質飼料、潔牙骨、益生菌、精緻食盆、療癒娃娃、專屬雨衣及撿便組等精選寵物用品，另加碼祭出寵物白金卡與飼養認證卡雙卡尊榮福利，認養犬隻即可終身享有動保處及各動物之家免費施打狂犬病疫苗、晶片植入與首年犬八合一/貓三合一疫苗、1次內外寄生蟲及心絲蟲防護投藥，讓民眾認養少負擔，毛寶貝安心成家。

「寵物白金卡」與「飼養寵物認證卡」。記者黃子騰／翻攝

成犬入厝大禮包。記者黃子騰／翻攝

米克斯犬「路克」。記者黃子騰／翻攝