影／麗寶樂園急流泛舟區小貓溺水 遊客急通報人搭船救起貓

台中麗寶樂園急流泛舟區今天有小貓溺水，熱心遊客發現急通報麗寶和台中市動保處，遊客錄影上網急問「過半小時還沒看到有人處理」，最後由人搭船救起貓；台中市動保處表示，電話詢問電麗寶樂園貓已經獲救，樂園表示貓活力正常，暫由樂園工作人員照護，動保處告知如後續需協助，可洽動保處。

麗寶樂園表示，今天中午有流浪貓誤闖急流泛舟水流區域的事件，目前貓咪已經平安被救起，並已交由動保處妥善安置。謝謝大家對貓咪的關心與協助，目前一切平安，請大家放心。後續樂園也會加強現場安全檢視，再次感謝大家的愛心！

熱心民眾今天中午在網路Threads急通報說，他在麗寶樂園急流泛舟區看到貓溺水，緊抓著攔網載浮載沈，他通報半小時仍未見有人處理，影片上網後引起許多網友關心，持續有人闗心問「貓咪救起來了嗎？」也有人說，有朋友願意協助將貓安置送醫，也有網友說，他立刻打電話到麗寶樂園服務處，服務人員竟說要當天營業結束才能關閉泛舟區設施去救援。PO影片民眾最後留言說，中午12時38分，看到有人搭船拿網撈起小貓，希望貓平安。

麗寶樂園急流泛舟區今天有小貓溺水，熱心遊客急通報，最後由人搭船救起貓。圖／取自Threads wzyyy_826授權提供