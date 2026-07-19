「小白」染焦蟲症一度貧血 動保處籲加強清消定時驅蟲守護毛寶貝

夏季來臨氣溫持續升高易孳生蚊蟲、蒼蠅，提高動物罹患相關疾病的風險。新北市動保處提醒民眾加強居家環境清潔及寄生蟲預防，留意毛寶貝健康狀況，降低疾病發生率。動保處轄內8所公立動物之家也進行環境清消，打造乾淨舒適的收容環境。

動保處指出，夏季高溫潮濕容易造成病媒蚊蟲孳生影響環境衛生、增加疾病傳播風險。8所動物之家每日針對園區積水容器、水溝死角及綠地周邊進行全面檢查與清理，同時定期執行犬舍、貓舍及公共區域清潔消毒，並採不同類型消毒藥劑輪替使用，提升防疫成效。每週一動物之家閉館進行全面清潔消毒，並使用高壓水槍去除地面、牆面附著之青苔等頑固髒污，提升環境打掃效率。

獸醫師陳丁濡表示，心絲蟲是藉由蚊蟲叮咬傳播感染，焦蟲由壁蝨叮咬傳染等。五股動物之家的犬隻「小白」入所時精神不濟，被照顧人員發現黏膜蒼白，經獸醫師檢驗後確診感染犬焦蟲症。焦蟲主要經由壁蝨叮咬傳播，病原寄生於紅血球內，並造成紅血球破壞，引發貧血、發燒、食慾下降、體重減輕等症狀，嚴重時甚至可能造成多重器官衰竭而危及生命。所幸經動物之家獸醫師妥善治療後，小白已恢復健康活力。

新北市動保處表示，飼主應定期為寵物施作驅蟲及預防投藥外，並隨時留意毛寶貝的精神、食慾及身體狀況，維持居家環境整潔，避免積水容器及雜物堆積，做好病媒與寄生蟲防治工作。若有帶寵物外出散步，建議避開正午高溫時段，返家後應仔細檢查毛髮及皮膚狀況，降低寄生蟲附著風險，如發現異常情形，應儘速就醫診治，共同守護毛寶貝健康。

工作人員定期執行動物舍打掃及消毒。記者黃子騰／翻攝

新北市動保處人員執行清消作業。記者黃子騰／翻攝