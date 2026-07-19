高雄防猴害 市府今年起補助低矮式電網

獼猴侵擾果園，高雄六龜、美濃、旗山、那瑪夏、杉林及田寮區等山區果園深受其害，果農出盡招數仍難防，六龜區農會表示，農民常用的防猴電網，政府有補助，獼猴造成的農損因無法申請補助，必須自行吸收，農民實在很困擾。

六龜區農會總幹事林芷蕾說，靠近山區的果園幾乎都會受到獼猴侵擾，不論木瓜、芒果、蓮霧等果樹，只要能吃的都踩、都咬，一隻猴子就能造成整片果園損失。農民常用的防猴電網，政府有補助，但效果有限，因為猴子很聰明，電一、兩次就會想別的辦法，有的會抓著樹枝翻越電網，甚至從下方挖洞鑽進果園，難以完全阻擋。

林芷蕾說，現在放鞭炮驅趕，猴子也不怕，農家無計可施，只能申請電網，但獼猴造成的農損因無法申請補助，須自行吸收，實在很困擾。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟說，只要農園周邊有食物來源，原有猴群移除後，其他猴群仍可能補進，因此單靠捕捉、移除、撲殺，難以根絕猴害，普遍採用的防猴電網，則需定期修剪周邊枝條、清除廚餘、垃圾等食物來源，減少猴子闖入果園的誘因，否則效果仍大打折扣。她建議，借鏡日本推動的區域聯防，由政府提供技術指導，訓練驅猴犬協助驅趕，另成立專業輔導團隊，了解各地防治失效原因，整合電網、環境改善與社區巡守等措施，以較低成本建立長期防護機制，兼顧降低農損與野生動物保育。

農業局指出，防猴電圍網補助計畫今年起新增補助低矮式電網及電牧器，農業局九年來累計補助七十一件，補助金額五○七萬元，最高補助資材費四分之三。農民反饋，架設電網後，猴害農損已不到原先一成。